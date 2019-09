Hombre golpea a su pareja en bulevar Venustiano Carranza

Saltillo, Coah.- Al no soportar más la diferencia de opiniones, un hombre le propinó una golpiza su pareja sentimental la madrugada del sábado en las inmediaciones del boulevard Venustiano Carranza.



Fue al filo de las 4:00 horas cuando el operador de un Mazda 3, con matrículas fpc-12-66, mantuvo una fuerte discusión con su par dentro del vehículo compacto.



Tras varios minutos el altercado comenzó a subir de tono hasta que la fémina optó por abandonar la unidad e irse caminando por la calle egipto para dar por terminado el conflicto.



Acción que no le pareció al masculino quien de inmediato y lleno de cólera, le dio alcance en unas jardineras y comenzó golpearla sin darle posibilidad de defenderse.



Testigos que presenciaron la agresión solicitaron el apoyo de los cuerpos de seguridad quienes arribaron inmediatamente al sitio para realizar la aprehensión del agresivo hombre.



El infractor fue puesto a disposición del ministerio público en donde permanecerá durante las siguientes horas hasta que se resuelva su situación legal por las lesiones provocadas.



En tanto la afectada decidió acompañar a los uniformados e interponer una denuncia formal a su agresor por la golpiza ya que seguro no es la primera vez que le sucede.