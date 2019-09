Hombre que acudía a marchas de ‘Ni una menos’ mató a su novia

Unen los últimos días, pues el presunto feminicida que, según revela El Clarín , acudía y acompañaba a su víctima a las marchas de Ni una menos.“A los 19 años yo fui mamá de Evelyn. Nosotras vivíamos juntas, desde que me separé mi casa siempre fue mía y de mis hijas y de los perros de Eve. La orfebrería era su vocación. Era una chica muy sana, solidaria, atenta. Era una persona que se desenvolvía muy bien”, dijo hoy Alejandra Pérez en el inicio del juicio oral por el feminicidio de su hija. Sobre la relación de Evelyn con quien era su novio y está siendo juzgado por asesinarla, Archie Phillips, dijo: “Se conocieron en un recital. Ellos tenían una relación de noviazgo, salían juntos. Él la acompañaba a las marchas del #NiUnaMenos. Ha compartido comidas con nosotros, se manejaba amablemente”.El juicio se realiza en la sala de audiencias de la Cámara Penal ubicada en el sexto piso de los tribunales en Trelew. En el mismo se juzgará a Carlos Archie Phillips como autor del feminicidio en perjuicio de Evelyn Tatiana Lehr, ocurrido en las primeras horas del 14 de junio de 2018.El tribunal está integrado por César Zaratiegui, Mirta del Valle Moreno y Sergio Piñeda y actúa en la parte acusadora el fiscal general Arnaldo Maza. La primera en declarar en el marco del juicio oral y público fue Alejandra Pérez, la madre de Evelyn, quien describió como era su hija, la relación de la víctima y el acusado, además del momento en el cualAlejandra Pérez aseguró que “hubo un episodio en la cordillera, fueron juntos de mochileros a las ferias. Evelyn me dijo que Archie se había puesto celoso y me pidió volver y que le sacara un pasaje. No se vieron por un mes y medio”, relató en torno a ese episodio y reconoció que los días anteriores al crimen “yo la encontraba triste. Su última foto tenía los ojos hinchados. Ese día ella se iba a Rawson”.De acuerdo a la acusación elevada, para la Fiscalía se encuentra acreditado que el 13 de junio de 2018, luego de las 21, Lehr se encontraba sola en su domicilio ubicado en el barrio 119 Viviendas de Trelew, en Chubut. Posteriormente, Phillips se presentó en ese domicilio y fue recibido por la víctima, dado que entre ellos había mediado una relación de pareja, pública y estable a lo largo de prácticamente dos años y medio y que recientemente había finalizado.En la madrugada del 14 y en un horario cercano a las 4, cuando Evelyn se hallaba dentro del baño, el acusado irrumpió violentamente, conociendo el poder vulnerante del arma que portaba, "empleando la violencia como medio para ejercer poder y dominación sobre su expareja y con el indudable propósito de causar la muerte", se abalanzó sobre ella y comenzó a apuñalarla brutalmente con un cuchillo de aproximadamente 27 centímetros de largo.Con Evelyn ya en el suelo y aún con vida, se aproximó nuevamente para darle otras quince estocadas, señaló un parte de la Fiscalía. Recibió un total de treinta heridas de arma blanca, dos de ellas que atravesaron el corazón, otras el pulmón y una el hígado, lo que provocó una hemorragia letal, cuadro que finalmente produjo su deceso.La madre señaló que “cuando llego a casa estaban luces apagadas, cuando me voy acercando escucho los perros desesperados, abro la puerta, veo manchas de sangre, en la puerta también. Hago fuerza para abrir y estaba boca abajo, le hablo y no contesta"."Evelyn estaba en el piso boca abajo en un charco de sangre, al costado había una botella de vino, un cuchillo, la cortina del baño caída. Ella no se movía. La destrozó a mi chiquita” dijo la mujer, publica el diario Jornada.De acuerdo con lo expresado por la fiscalía, la acusación contra Carlos Archie Phillips reúne los elementos típicos exigidos en la figura de "homicidio doblemente agravado contra una persona con la que se ha mantenido una relación de pareja y por feminicidio, al mediar violencia de género". Por esa razón, se pedirá la pena de prisión perpetua. El juicio recién comienza.