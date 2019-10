Hombre roba un camión y embiste a otros vehículos en Alemania

BRAEKING️



Monday 10/07/2019:



Germany the next terrorist attack??



In Limburg, a truck driver should intentionally rammed other cars.https://t.co/s0UJboO14R pic.twitter.com/mMUllm2Qzj — Gisele Avaler (@giselagraeser2) 7 de octubre de 2019

Unen la ciudad alemana de Limburgo del Lahn e. El incidente fue calificado de ataque terrorista, según publica el medio ZDF citando a varias fuentes de los servicios de seguridad.El fiscal de la ciudad de Frankfurt comunicó a los medios locales que los motivos que empujaron al agresor a embestir con el vehículo todavía se desconocen y que por ahora es pronto para extraer conclusiones. La Policía detuvo al sospechoso, presumiblemente de origen árabe, después de que este gritase "Allah" a la hora de lanzarse contra el tráfico, señala la agenciaEl periódico Frankfurter Neue Presse habló con varios testigos que declararon haber observado al conductor sumido en un estado de embelesamiento. El propietario del camión reveló que el asaltante le obligó a bajarse del auto y que parecía estar bajo los efectos de alguna droga.Su nariz estaba sangrando, sus manos estaban cubiertas de sangre y sus pantalones estaban rotos. Me dijo: "me duele todo" le pregunté cómo se llamaba y me dijo Mohamed", comunicó otra testigo que vio al criminal justo después de lo ocurrido.El periódico Bild afirmó que el sospechosoA comienzos de octubre un hombre atacó con un cuchillo la Jefatura de Policía de París y mató al menos a cinco personas. El individuo era un musulmán que trabajaba para la seguridad francesa en su lucha contra el radicalismo.