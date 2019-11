Hombre se suicida en el ejido Tanque Escondido

Saltillo, Coah.- Rebasado por los problemas sociales que padecía, un hombre se ahorcó en el ejido Tanque Escondido.



Los hechos ocurrieron ayer por la mañana en una caseta de espera situada cerca de la carretera a Zacatecas.



Aparentemente, Horacio Salas Faz durmió en casa como si nada, pero al amanecer sus familiares no lo encontraron, por lo que comenzaron a buscarlo.



Uno de sus amigos lo halló en la caseta cercana a su domicilio y solicitó la intervención de los cuerpos de auxilio.



Cuando las autoridades arribaron al sitio, confirmaron que la víctima, de 52 años, ya no presentaba signos vitales.



Tras varios minutos de diligencias, se ordenó el traslado del cuerpo al Semefo de Saltillo, para que se le realizara la autopsia de ley previa al reclamo de los deudos que se dieron por enterados de lo acontecido.



Si tú o una persona cercana a ti sufre depresión solicita apoyo a los siguientes números. No estás solo.



DIF Saltillo (844) 412 1264

Emergencias 911

UNIF: (844) 410 4003

Linea de vida: 01800 822 3737