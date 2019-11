Hombre trata de tirarse de azotea

Ciudad Juárez.- Por casi una hora y media un hombre permaneció ayer en lo alto del edificio de la tienda departamental ubicada en el bulevar Zaragoza y Valle de los Cedros, en las cercanías de la Estación de Policía Babícora de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, y amenazó con lanzarse.



Tras un operativo que inició a las 4:30 y terminó a las 7:00 de la tarde, los elementos de la Policía Municipal, Bomberos y de Rescate lograron convencer a esta persona de no quitarse la vida, para finalmente someterla físicamente y detenerla.



“Dijeron que no me iban a detener, me encuentro bien”, dijo una y otra vez mientras era sometido por los oficiales.



En un momento de la detención, el hombre mencionó que lo querían matar y que en la mañana le mataron a su hermano.



Durante la hora y media se vivió una situación tensa, ya que el hombre no había sido convencido por bomberos y policías y sólo gritaba que se retiraran y amenazaba con lanzarse al vacío.



El hombre, con una edad aproximada de 30 años, vestía pantalón de mezclilla, camisa gris, chamarra y cachucha.



El hecho provocó la movilización de policías, bomberos y Rescate, quienes negociaron con el hombre para que desistiera de su propósito de suicidarse.



Personas estuvieron a la expectativa de que el hombre fuera convencido y descendiera por una escalera de una máquina extintora que fue estacionada en la entrada principal del establecimiento.



Desesperado, el hombre caminaba de una esquina a otra de la marquesina y gritaba que se iba a lanzar.



Hasta el cierre de esta edición, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal no había informado el nombre y edad de la persona y si se encontraba bajo los influjos de alguna sustancia.



