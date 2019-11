Homicidas de los LeBaron sabían que no eran un grupo rival

Uno de los niños que sobrevivieron al ataque ocurrido en contra de la familiaaseguró que la mujer que conducía en la camioneta que iba a la vanguardia alzó las manos al ver a las personas que posteriormente los asesinaron. PublicaDe acuerdo con el testimonio del pequeño, que fue dado a conocer a, pariente de las víctimas, los presuntos sicarios sabían que no estaban en presencia de un grupo rival y sí de seis niños y tres madres.Destacó que las mujeres habían decidido transitar en grupo a través de una sierra que divide Chihuahua y Sonora debido a que consideraban más fácil reaccionar ante la descompostura de alguno de sus vehículos.Aseguró que los restos de las personas que resultaron calcinadas después de la agresión aún continúan en el lugar y dijo desconocer la razón por la que las autoridades no han acudido por ellos.Sobre los menores de edad que resultaron heridos, indicó que una niña de 14 años de edad sufrió un impacto de bala en la pierna, otro pequeño de edad desconocida fue herido en la boca, otro de cuatro años recibió un disparo en la espalda y la niña de nueve años que fue encontrada en la zona buscando ayuda fue herida en el brazo.Dio a conocer que esta comunidad es conocida por contar con la presencia de grupos de la delincuencia organizada, pero que no habían tenido problemas en ese punto anteriormente.Comentó que al menosvigilan la zona donde viven, lo cual es una situación que lograron debido a los ataques que han sufrido con anterioridad.Destacó la falta de acción por parte de las autoridades y aseguró que en caso de que no se cuente con la capacidad de atrapar a los responsables deberían tomar la ayuda ofrecida por Donald Trump o renunciar.Comentó que la versión de que este multihomicidio ocurrió debido a una equivocación es una excusa pública.