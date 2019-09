Hospitalizan a Kylie Jenner en Los Ángeles

Ciudad de México.- La menor del clan Kardashian – Jenner, fue internada por una enfermedad con síntomas similares a los de la gripe, pero con náuseas y mareos, mismo que ha tenido desde el fin de semana cuando tuvo que cancelar su presentación en la ceremonia de los Emmy.



La modelo ha estado acompañada de Caitlyn Jenner (su padre), ya que Kriss Jenner está de viaje de negocios fuera de Estados Unidos.



Debido a la enfermedad, Kylie Jenner anunció que no podrá acudir al desfile que el diseñador Olivier Rousteing realizará durante la Semana de la Moda en Paris.



“Hola chicos, como ustedes saben, yo estaba lista para ir a Paris para el desfile que realizará Olivier, quien colabora en mi marca de cosméticos, para la Semana de la Moda. Desafortunadamente estoy muy enferma y no puedo viajar, me rompe el corazón perderme este show”, escribió en Twitter.



Hasta el momento se sabe que Jenner se encuentra bajo supervisión médica, sin embargo, no se tiene claro un pronóstico.