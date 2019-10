Hot Travel, el Hot Sale para viajeros despega del 14 al 18 octubre

Ciudad de México.- ¿Cuál será tu próximo viaje? Si aún no lo decides el Hot Travel, evento que busca promover las ventas de viajes, productos y servicios turísticos por internet a través de promociones y descuentos, despega este 14 y hasta el 18 de octubre, esto con posibilidad de extenderse dos días más.



El evento que nació del Hot Sale, tiene como antecedente Outlet Quiero Viajar que en la edición de 2018 logró ventas por 2 mil 879 millones de pesos, con un ticket promedio de 5 mil pesos.



El Hot Travel pertenece a la Asociación Mexicana de Ventas Online (AMVO) y oferta a los interesados servicios y productos de empresas participantes como reservas de viajes, hoteles, renta de autos, accesorios, maletas, cuidado de la piel, moda, entre otros.



Entre las marcas participantes se encuentran Amazon, Aeromar, Best Day, Despegar, Interjet, Primera Plus y muchas más.



Otros de los participantes son Banorte, HSBC, Santander y Citibanamex.



Los descuentos que se pueden encontrar son de más de 70 por ciento, así como pagos a 24 meses sin intereses.