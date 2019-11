Hoy celebran el Día Mundial de la taza de baño

Hoy 19 de noviembre la Organización de Naciones Unidas (ONU) celebra el” al considerarlo como un salvavidas ques.En esta fecha, lapara tomar medidas a favor de aquellas personas que no poseen uny alcanzar el reto promovido en el Objetivo 6 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible:Refiere que la taza de baño es un salvavidas, un, al considerar que “quien quiera que sea, esté donde esté, el saneamiento es su derecho humano”.No obstante, la ONU destaca que hoy en día,, por lo que hace el llamado a ampliar el acceso a baños seguros y no dejar a nadie atrás.La ONU dispone de una, un juego llamado, así comopara difundir el mensaje en varias lenguas.Cuando alguien tiene un 'servicio de saneamiento administrado de manera segura' significa que utiliza instalaciones sanitarias higiénicas que no se comparten con otros hogares y donde las excretas se separan del contacto humano y se eliminan de forma segura in situ o se transportan y tratan fuera del sitio.Y considera quede posibles agentes patógenos, considerando como posibles sistemas a los inodoros de descarga conectados a sistemas de alcantarillado; tanques sépticos o pozos de letrinas; letrinas de pozo mejoradas y ventiladas; inodoros de compostaje; o letrinas de pozo con cubiertas de losa.