Hunter Biden dejará empresa china para ‘evitar conflictos de intereses’

"Bajo el gobierno Biden, Hunter cumplirá con todas las directrices y normas que el presidente Biden dicte para prevenir conflictos de interés, incluidas las apariencias de conflicto, sobre todo en relación con intereses empresariales en el extranjero. Sea como sea, Hunter se compromete a no servir en consejos de administración de empresas extranjeras".

El escándalo de la trama ucraniana no sólo ha tenido consecuencias para, sino también para Joe Biden, que acaba de perder el liderazgo de las primarias demócratas en varios de los sondeos. Ahora, su hijoen una compañía china de inversiones y se compromete a no trabajar para empresas extranjeras si su padre llega a presidente.Hunter Biden, de 49 años, dijo en un comunicado enviado a los medios por su abogado:El presidente lleva días preguntando en mitines, discursos y reuniones con líderes extranjeros: "¿Dónde está Hunter?". De ese modo,como directivo para la empresa ucraniana de energía Burisma, que fue investigada durante unos meses. El fiscal que abrió esa investigación sobre Burisma, Víktor Shokin, fue despedido en 2016 a petición de Joe Biden, que entonces era vicepresidente de EU.Hunter Biden no ha sido denunciado ni acusado de ningún delito, pero para Trump y los republicanos sus contratos para empresas extranjeras, ucranianas y chinas, son sospechosos y pueden ser indicio de nepotismo y abuso de poder de su padre. La petrolera ucraniana Burisma le pagaba 50 mil dólares al mes por sentarse en su consejo de administración. "Lo que quiero es que se investigue esa posible corrupción", ha dicho Trump en Twitter.Los negocios de Biden hijo enson el motivo por el que Trump se enfrenta al "impeachment" o recusación. Según los demócratas que investigan al presidente en el Capitolio, este usó a su abogado personal,, para que, que encabeza Volodimir Zelensky, a quea Hunter Biden.El cálculo, según los demócratas, es que Trump quería perjudicar así al único candidato al que hasta ahora todas las encuestas daba como ganador en las primarias demócratas y las elecciones presidenciales de 2020. Lo cierto es que el escándalo ha tenido efectos también sobre Biden. Según la media de sondeos de Real Clear Politics, la senadora izquierdista Elizabeth Warren le supera hasta en ocho puntos.