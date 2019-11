Iglesia Católica investiga a dos monjas que regresaron embarazadas

“Lamento lo que sucedió. Nuestra comunidad de 1.200 habitantes está desconcertada por la forma en que algunos han tratado las noticias, no tan secretamente como debería haber sido.”

Laestá investigando a dos monjas después de quedar embarazadas durante los viajes misioneros. Según los informes, las mujeres africanas, que son de diferentes órdenes en, quedaron embarazadas en misiones separadas a su país de origen.Una de las monjas, una mujer de 34 años que vive en un convento en la ciudad de Militello Rosmarino, en el noreste de Messina, descubrió que estaba embarazada después de ir al hospital con fuertes dolores abdominales, informa el periódico Gazzetta del Sud.Según los informes, la otra, una madre superior cuya edad aún no se ha dado a conocer, abandonó Italia para ir a su Madagascar natal, después de descubrir también que estaba embarazada., alcalde de Militello Rosmarino, dijo que conocía a una de las monjas “bien” y “lamentó” la forma en que se habían filtrado las noticias:El alcalde agregó que la monja había hecho sus votos hace menos de un año y que todos la amaban. Por su parte, el consejero de salud de Sicilia, Ruggero Razza, dijo que lanzaría una investigación interna para descubrir cómo los embarazos se hicieron públicos.Durante días, todos los periódicos nacionales y regionales leyeron noticias sobre las dos monjas que están embarazadas. Quiero expresar mi solidaridad primero con ellos y sus órdenes. No me meto en este asunto. Pero me parece injusto que se haya convertido en dominio público una noticia que debe permanecer en la confidencialidad de los establecimientos de salud. Mañana abriremos una investigación interna porque más allá de la sensacionalización existen los derechos de las personas.Lo que también se desconoce es que si estos embarazos se produjeron por relaciones consensuadas o son producto de abuso sexual.