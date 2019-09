Iglesia católica se declara a favor del matrimonio igualitario

En una entrevista para medios locales, la, Suiza a través de su portavoz, se declaró a favor de la legalización de losy destacó que incluso los bendice para que puedan continuar su camino de forma cercana a la religión.La representación religiosa dijo estar a favor de las regulaciones propuestas recientemente en su país para que las familias homoparentales formen parte del marco legal vigente y destacó que aunque “no ve inconveniente” en bendecir estas uniones,“Es importante que los niños que crecen en parejas del mismo sexo reciban un marco legal que sirva al interés superior de la infancia”. Hansruedi HuberAunque reconoció que las uniones entre parejas del mismo sexo siguen sin considerarse un matrimonio por la Iglesia, Huber aseguró que como institución estarían dispuestos a bendecir a quienes lo deseen en una ceremonia religiosa, a pesar de que esta sería diferente a las bodas que tradicionalmente se celebran en la fe católica.Por su parte,, diácono de la diócesis y miembro de laexpresó que no veíaal bendecir a una pareja homosexual o una familia homoparental igual que debería hacerse con cualquier otra persona.“Estoy convencido de que no hay nada de malo en bendecir a las personas en su propio camino de vida”. Markus BurriAunque representantes católicos pocas veces hablan del tema y cuando lo hacen usualmente es en contra, ya en 2015 ende la misma diócesis antes nombrada, expresó que considera que la Iglesia debe aceptar una figura de familia más amplia, y agregó que, como clérigo se siente responsable por todas las personas sin importar sus antecedentes, educación y orientación sexual.Posteriormente, en 2017 declaró que el catolicismo no reconoce como matrimonio la uniones entre dos personas del mismo sexo, sin embargo, hizo énfasis en el hecho de que quienes lo deseen pueden acceder a tener la bendición de “su camino en común”.