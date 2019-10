Ignoran un alto y se impactan vehículos en fraccionamiento San Patricio de Saltillo

Saltillo, Coah.- Por no respetar una señal de alto, un conductor provocó un aparatoso accidente vial en calles del fraccionamiento San Patricio que dejó múltiples daños materiales, la mañana de este martes.



El presunto responsable fue identificado como Hugo Andrés Fraire Flores, quien alrededor de las 8:30 horas transitaba hacia el oriente por la calle Paseo de las Orquídeas, en un Honda Fit.



Se dio a conocer que el señalado no hizo el alto correspondiente al llegar al cruce con Paseo de las Rosas, quitándole el derecho de paso a una Mitsubishi Outlander conducida por Fabiola Durán Gutiérrez.



La mujer no pudo detenerse a tiempo e impactó al vehículo, por lo que su camioneta resultó con daños de consideración.



Paramédicos de la Cruz Roja se presentaron en el lugar para realizar una valoración a la hija de la afectada, aunque no fue necesario su traslado a un hospital, pues no sufrió lesiones de consideración.



Por su parte, agentes de Tránsito Municipal tomaron conocimiento del accidente y dialogaron con los involucrados para deslindar responsabilidades.