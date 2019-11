Il Divo virtuosismo pop

“La gente sabe alrededor del mundo que hacemos música bonita. Eso es un sitio en nuestra carrera muy lindo, porque te quita mucha presión. Nada garantiza que tengamos carrera en cinco o 10 años, pero tengo mucho más fe en que así será, porque ya hemos probado lo que hacemos”

“Después de 15 años quieres mantenerte fiel a tu identidad como grupo, pero también tienes que empujar las fronteras un poco. Lo que vamos a grabar es muy interesante porque no es obvio.

Il Divo Timeless Tour

Viñedo Don Leo

Hoy, 18:30 horas

Boletos en http://www.vinosdonleo.com

Pese a no festejar con chambelanes ni pastel, ahora que celebra sus 15 primaveras, el grupopuede presumir haber llegado a una madurez tan plena que no deben presionarse por las modas.“La tradición de la quinceañera es porque la mujer se vuelve adulta y con nosotros de eso hay algo, porque con 15 años somos adultos como grupo. No vivimos presionados por probar que tenemos un nuevo éxito ni un número uno, porque no se trata de eso”, comentó Urs Bühler, integrante del grupo, en entrevista.Para la banda, contar con sold outs en sus conciertos les demuestra que han consolidado su estilo.Y si bien el cuarteto no necesita cambiar, son ellos mismos quienes se empujan a probar nuevos ritmos, como lo harán en un disco a grabarse el próximo año, del que quisieron mantener como sorpresa los detalles.“Va a requerir cambios. El sonido de Il Divo vive del sonido de la voz clásica y necesita espacio para sonar, así que si hay demasiadas palabras o el ritmo va rápido, hay que hacerla lento, meter orquesta en lugar de guitarra”, adelantó Bühler.Il Divo, fue creado en 2003 por el productor musical Simon Cowell, y desde entonces se posicionó como el más importante referente en su tipo. Tres años más tarde, el cuarteto entró al libro de los récords Guinness como “el proyecto internacional de pop de mayor éxito comercial de la historia”.Timeless, la más reciente placa discográfica del grupo es la primera en la que sus cuatro integrantes se involucraron de lleno en la producción.