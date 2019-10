Imparable Miguel Aguilar en la México

Ciudad de México.- El novillero aguascalentense Miguel Aguilar cortó tres orejas en una novillada triunfal en la Plaza México.



Con éstas ya suma cinco en la actual temporada.



No se puede soslayar la actuación de su paisano Héctor Gutiérrez quien falló al matar y perdió los trofeos; el entonado debut del queretano Diego San Román, cuatro magníficos novillos de Marrón y hasta una pega de los forjados potosinos en el voluntarioso debut del rejoneador Diego Lucero.



Todo ello consiguió que la de hoy fuera una novillada triunfal.



El primero de Mario Aguilar fue un novillo extraordinario, con temple, calidad y bravura. Con él Aguilar ejecutó emocionantes faroles y luego de un inicio vibrante de rodillas con la muleta hubo momentos de toreo largo y templado. El final fue muy torero ,de rodillas y con toreo por alto, para luego rematar con un estoconazo. El público entonces pidió las dos orejas para Aguilar y arrastre lento al toro.



En el quinto, el picador César Daniel Morales ejecutó cómo debe ser la suerte suprema y se llevó una gran ovación.



Luego le dejó el de Pepe Marrón mostrar otra faceta a Aguilar. Técnica, valor y buen oficio, que cumplieron muy bien con un astado poco colaborador pero al que sin embargo le cotó una oreja.



Los Forcados de San Luis Potosí fueron los primeros en emocionar al público que ocupó cerca de 8 mil localidades esta tarde.



Y no era para menos realizaron una extraordinaria pega al bravo toro de San Marcos que abrió el festejo para la lidia del rejoneador Diego Lucero quien oyó dos avisos.



A 20 metros del astado se colocó el joven forcado Alejandro González quien aguantó la embestida brava y se agarró perfectamente a los cuernos del animal. Con él recorrió varios metros para que el primer ayuda Axel Alfaro lo apoyara y después llegara todo el grupo para concluir la pega. Al final el público hizo saludar en los medios a González, forcado de cara.



Todo continuó en el mismo tenor con un toreo alegre de Héctor Gutiérrez quien lució con el capote. Luego con la muleta consiguió momentos de temple y largueza. Falló al matar y oyó un aviso y palmas, mientras que la clase del novillo de Marrón que fue bravo, resultó ovacionada por el público.



Con su segundo volvió a haber momentos de ese toreo largo y en redondo del joven aguascalentense Gutiérrez, que además anduvo firme, ante un novillo muy claro de Marrón que además tuvo bravura. Falló al matar y dio una vuelta al ruedo.



En el debut de Diego San Román en la México tuvo detalles con capote y muleta, aunque no se redondeó. Hasta ese momento fue el novillo de menos calidad del festejo. Aún así lo hicieron salir al tercio.



Su segundo fue devuelto porque resultó débil.



Salió el reserva y el queretano esbozó muletazos de buen trazo, no exentos del valor personal de Diego quien fue aplaudido tras un aviso.