¡Imparables los ‘norteños’!

Piedras Negras, Coah.- Con el pie derecho inició su participación la Selección de la Región Norte de béisbol infantil de la categoría 9 y 10 años en la Comarca Lagunera en el evento “Formando Estrellas 2019” que organiza el club Vaqueros Laguna y el Club Sertoma de Torreón. La novena norteña venció al representativo de los Orioles de Gómez Palacio Durango en el primer juego, para después dar cuenta del representativo de Sertoma Laguna, ambos juegos lanzados sin hit ni carrera.





Primer Juego



En las acciones del primer partido la Selección Norte se lleva el triunfo por score final de 14 carreras contra 0 ante el representativo de Durango, con el pitcheo de Miguel Ramírez por espacio de 3 entradas fue perfecto al no permitir imparable, lo releva Edgar Juárez una entrada manteniendo el sin hit ni carrera para cerrar el compromiso el nigropetense Kevyn “Loquillo” Morales quien mantuvo el juego sin permitir hit para darle la primera victoria al representativo de los Diablos Rojos de Piedras Negras y los Rays de Nueva Rosita.



En este partido brillaron en la caja de bateo por los ganadores Héctor “Torito” Sánchez de 4-4, Brayant Arauza de 4-3, Miguel Ramírez de 3-2,Salvador “Chavita” Ramírez de 4-2 y Kevyn “loquillo” Morales de 2-2.





Segundo Juego



En el segundo compromiso para la Selección Norte dentro de este Campeonato Nacional se adjudican de nueva cuenta la victoria pero ahora derrotando al representativo Sertoma Laguna por marcador de 25 carreras contra 0, lanzando de nueva cuenta juego sin hit ni carrera, donde el pitcheo volvió hacer el trabajo en gran medida con lanzamientos de buena velocidad y la zona de strike.



En esta segunda victoria los lanzadores que se combinan para lanzar el joya de pitcheo son el monclovense Brayant Arauza quien trabaja por espacio de dos episodios para dejar su lugar al nigropetense Salvador “Chavita” Ramírez quien lanza la tercera entrada para mantener el no hit no carrera para llevar a terminar la jornada sabatina de manera perfecta con dos triunfos dentro de esta etapa nacional en Torreón Coahuila.



En este segundo juego los mejores bateadores fueron Miguel Ramírez de 4-4 con par de cuadrangulares, Brayant Arauza de 3-2, Edgar Juárez de 3-2, Salvador “Chavita” Ramírez de 3-2 y Rafael Arriaga de 2-2.



Ahora la Selección Norte estará jugando este domingo sus dos últimos partidos de la primera fase de este Nacional donde en punto de las 11:00 de la mañana enfrentarán a San Luis Potosí y después por la tarde a las 17:30 se medirán ante la Selección de la Comarca Lagunera, donde buscarán el doble triunfo para asegurar su clasificación a la etapa semifinal.