Imperio Alpha, la red ilegal de sexting que opera en Cd. Juárez

Enopera un movimiento en redes sociales denominado, que se encarga de difundir, a pesar de que en la entidad el delito de sexting está tipificado en el Código Penal.La comunidad integrada por hombres, donde compartían imágenes de humor sexista y convocaban a apoyar diversas causas sociales como reunir croquetas para perros callejeros y útiles escolares.No obstante, el trasfondo de este colectivo es que por medio conversaciones colectivas de mensajería instantánea en WhatsApp y Telegram,, que son fotografías y videos de mujeres en situación erótica.Actualmente, la comunidad del Imperio Alpha se distribuye en diferentes páginas y grupos de Facebook que alcanzan en conjunto a losLos integrantes de la comunidad se identifican abiertamente con el logotipo de la organización, la cara de un vikingo guiñando el ojo, que colocan como calcomanía en sus automóviles.Además, cuentan con un saludo específico para reconocerse. Esta seña consiste en colocar los dedos meñiques, medio e índice extendidos y en anular flexionado, lo cual tiene una connotación sexual, pues hace referencia a la introducción de las falanges en la vagina y el ano.En un grupo dede 230 miembros, comparten fotografías íntimas y videos constantemente, además de hacer peticiones para que difundan imágenes de mujeres que viven en Ciudad Juárez, en algunos casos publican las redes sociales de las víctimas. Asimismo, llegan a solicitar imágenes de menores de edad.Los administradores de los grupos determinan cómo reglas que todos los integrantes tienen que aportar “packs” de mujeres que vivan en Ciudad Juárez y ser activos o de lo contrario serán sacados.Sin embargo, el artículo 180 Bis. deldel estado de Chihuahua establece que quien reciba u obtenga de una persona, imágenes, textos o grabaciones de voz o audiovisuales de contenido erótico o sexual y las revele o difunda sin su consentimiento y en perjuicio de su intimidad, se le impondráy de cien a doscientos días de multa.“Las penas a que se refiere el presente artículo, se aumentarán en una mitad cuando el delito se cometa en contra de una persona menor de catorce años o que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o que por cualquier causa no pueda resistirlo, aun y cuando mediare su consentimiento”, determina la ley estatal.La agrupación Imperio Alpha presume de realizar acciones de asistencia social y de apoyo para sus miembros, por ejemplo, el hashtages empleado en redes sociales para pedir ayuda en caso de sufrir un accidente carretero o requerir cierta colaboración, en estos casos los usuarios relatan la situación y ponen su ubicación para que otros miembros del grupo que se encuentren cerca acudan en su auxilio.Incluso, un grupo de música norteña compuso un corrido acerca del movimiento del Imperio Alpha que hace referencia a cómo funciona el grupo y su rápida difusión.“Empezaron desde abajo, poco a poco organizando, cuando menos lo pensaron la gente se fue juntando, ahora en diferentes puntos tienen gente reaccionando pa ayudar a los que ocupan sin esperar ningún centavo”, dice la composición.A pesar del impulso a los acciones de solidaridad, el discurso del Imperio Alpha se basa en la, pues gran parte del contenido que difunden alude a un aleccionamiento sobre roles de género estereotipados.En un contexto como el de Ciudad Juárez, con una historia de, manifestaciones como este grupo refleja el arraigo de una cultura misógena que permite el ultraje de derechos humanos.Desde la década de los 90, organizaciones civiles y familiares denunciaron la desaparición y muerte de cientos de mujeres juarenses; en diversos puntos de la ciudad, se hallaron fosas clandestinas con cuerpos femeninos que presentaban rasgos de tortura.Tan sólo de enero a agosto de 2019, fueron asesinadas 109 mujeres. En este sentido, la coordinadora de incidencia de la, Cecilia Espinoza, comentó que la existencia de este tipo de grupos como Imperio Alpha es preocupante por ir en contra de las medidas de prevención de violencia contra las mujeres.“Nosotros plateamos en materia de prevención, que debe de generarse una cultura no permisiva de todas estas prácticas delictivas, sino de una cultura que favorezca la construcción de formas de relación entre hombres y mujeres que convivan en un espacio conjunto sin violencia”, apuntó.Expresó que las autoridades,del caso, permitiendo que las mujeres queden expuestas a la violencia que puede escalar a situaciones fatídicas.“Algo que no se ha visto es que la autoridad pueda intervenir para identificar el delito que están cometiendo, ahorita hay algunas denuncias en el tema de sexting, nosotros hacíamos el monitoreo de esos casos, pero lo que nos decía la fiscalía es que muchas de las víctimas no siguen el proceso”, detalló Cecilia Espinoza.