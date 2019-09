Impiden a FGR recapturar a Néstor Moreno ex mando de CFE

Ciudad de México.- A pesar de que un juez federal le retiró la suspensión que impedía provisionalmente su recaptura, la Fiscalía General de la República no podrá detener en el corto plazo a Néstor Moreno Díaz, ex mando de la CFE condenado a 8 años de prisión por enriquecimiento ilícito.



Lo anterior, debido a que el Primer Tribunal Unitario Penal de la Ciudad de México otorgó al ex director de Operación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) una suspensión de plano que impide su reaprehensión, hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva su amparo en revisión.



Moreno fue condenado a 8 años de cárcel y al pago de una multa de 31 mil 315 pesos, por un enriquecimiento ilícito de 36 millones de pesos.



El 23 de mayo pasado el Tercer Tribunal Colegiado Penal le negó el amparo directo contra la sentencia, por lo que luego recurrió ante la Corte para impugnar la constitucionalidad del delito.



Después del fallo del colegiado, el 29 de agosto Guillermo Urbina Tanús, Juez Décimo Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales, ordenó la reaprehensión del ex funcionario, quien está en libertad provisional, al estimar que debía ejecutarse la pena.



Como los efectos de la suspensión ya habían concluido con la sentencia del tribunal, Moreno promovió una demanda de garantías ante Jesús Chávez Hernández, Juez Décimo Tercero de Distrito en Amparo, quien suspendió provisionalmente la recaptura.



La semana pasada el juez Urbina Tanús informó a su colega Chávez Hernández que el Primer Tribunal Unitario había concedido una suspensión de plano contra la reaprehensión.



Al estimar que no puede haber duplicidad de recursos, el juez de amparo decidió cancelar la suspensión otorgada, lo que significa que ahora el sentenciado estará sólo bajo la protección que le brinda el tribunal unitario.



"En ese sentido, este juzgado estima que en el caso, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo (...) que torna improcedente un juicio de amparo cuando éste tiene el mismo objeto que otro que está pendiente de resolución", dijo el juez Chávez.



La acusación contra Moreno, derivada de un juicio en California, señala que recibió como sobornos un yate de 1.8 millones de dólares, un Ferrari de 297 mil dólares, una línea de crédito de 170 mil dólares, y otros pagos diversos por 600 mil dólares.