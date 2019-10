Imponen nueva sanción a ex directivo de Pemex por caso Fertinal

Ciudad de México.- La Secretaría de la Función Pública (SFP) impuso una nueva sanción de 3 mil 225 millones de pesos y otra inhabilitación de 15 años al ex director de Pemex Fertilizantes, Edgar Torres Garrido, por irregularidades en la compra de Grupo Fertinal.



La dependencia informó que estas nuevas sanciones administrativas ya fueron notificadas al ex servidor público por haber incurrido en un ejercicio indebido del cargo.



Este ejercicio indebido generó un quebranto al patrimonio de Pemex Fertilizantes por un monto similar al impuesto en la sanción económica, al firmar un contrato para la adquisición de Fertinal que, adicionalmente, incluyó un crédito para solventar deudas de la empresa.



“El ex funcionario incumplió con las decisiones del Consejo de Administración de Pemex en materia de inversiones, asociaciones y alianzas estratégicas de Petróleos Mexicanos, y con ello faltó a su responsabilidad como servidor público de velar por el interés y el patrimonio públicos”, detalló la dependencia en un comunicado.



De esta manera, el ex funcionario tendrá que cumplir con ésta y la anterior inhabilitación, también por 15 años, que le fue impuesta por la Función Pública en mayo pasado, y pagar las dos multas económicas que ahora tiene.



La SFP también instruyó dar vista a los Órganos Internos de Control de Nacional Financiera, Banco Nacional de Comercio Exterior, Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que se investiguen presuntas irregularidades relacionadas con la participación de dichas instituciones financieras en las operaciones crediticias relacionadas con el contrato.



También se dio vista al área jurídica de Petróleos Mexicanos para que actúe en consecuencia con respecto al daño causado por el ex servidor público.



La dependencia recordó que desde el primer día de esta administración se abrieron 9 mil 986 expedientes de procedimientos de responsabilidades administrativas, de los cuales se han resuelto 5 mil 930.