Imponen prisión preventiva a magistrado ligado al CJNG

Ciudad de México.- Un juez de control impuso la medida de prisión preventiva justificada contra el magistrado Isidro Avelar Gutiérrez, a quien los gobiernos de México y de Estados Unidos acusan de nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Los Cuinis.



Con las pruebas aportadas por la Fiscalía General de la República (FGR), se calificó de legal su detención y actualmente permanece en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.



Autoridades del Poder Judicial Federal informaron que durante la diligencia, el defensor de oficio de Avelar Gutiérrez solicitó la duplicidad del término para que se defina si se le vincula o no a proceso.



La diligencia inició alrededor de las 22:00 horas del viernes y terminó a las cuatro de la madrugada de este sábado en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en Almoloya.



El magistrado no contaba hasta hace unas horas con abogado particular, por lo que se puso a su disposición uno de oficio.



Según investigaciones, presuntamente recibió sobornos a cambio de fallos judiciales favorables para integrantes del CJNG y de Los Cuinis.



Avelar Gutiérrez fue detenido ayer en Guadalajara por elementos de la FGR, quienes cumplimentaron una orden de captura en su contra, luego de que el Consejo de la Judicatura Federal detectara irregularidades patrimoniales e ingresos adicionales ilícitos.