Impugnaciones contra ampliación de mandato hasta que entre en vigor: Segob

Ciudad de México.- La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, desestimó la consulta llevada a cabo en Baja California que buscó favorecer la reforma que aprobó el congreso del estado para ampliar el plazo del gobernador electo, Javier Bonilla de 2 a 5 años.



Entrevistada luego de encabezar el Conversatorio con representantes de Centros de Refugio para Mujeres, la funcionaria aclaró que mientras esta reforma no se encuentre publicada no tiene ningún valor jurídico, de ahí que los recursos legales que ha interpuesto la oposición no procedan.



¿Por qué ha estado declarando improcedentes la Suprema Corte las acciones que se han presentado, las controversias? porque la norma no está en vigor, todavía no ha sido promulgada y publicada, entonces mientras la norma no sea promulgada y publicada no tiene vigencia. La norma no está en el ámbito jurídico y en este momento no está en el ámbito jurídico”.



De esta forma, agregó, quienes cuestionan la consulta o la misma reforma de ampliación de mandato tendrán la oportunidad de acusar su ilegalidad, inclusive ante la SCJN una vez que el decreto se publique por el gobernador.



"Entonces, yo lo único que te podría decir es que cuando se expida la norma se podrán impugnar de todo: consultas, la norma, el principio de certeza jurídica, lo que se quiera o lo que se tenga a la mano y los recursos jurídicos hacerlos valer, eso sería muy de cada una de las personas o de cada uno de los partidos o de las instancias que quisieran hacer valer lo conducente”.



La secretaria Sánchez Cordero negó que haya tenido algún contacto telefónico con el actual gobernador Francisco Vega de la Madrid o el electo Jaime Bonilla Valdéz.