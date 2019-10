Impugnan objeción de conciencia en Ley de Salud de Nuevo León

“La objeción de conciencia de los médicos es un derecho y está protegida en la resolución. No es cierto que se contemplen sanciones penales para los médicos que objeten” #ViceSalud, Iván González pic.twitter.com/Gx5eIN28dr — MinSaludCol (@MinSaludCol) 24 de octubre de 2019

#AlAire | Con @CarlosLealMx sobre la legislación de Nuevo León en la Ley Estatal de Salud que aprueba negar servicios médicos por razones personales o religiosos 103.3 FM por @Radio_Formula — OSCAR MARIO BETETA (@MarioBeteta) 24 de octubre de 2019

La objeción de conciencia que se estableció en elpara aprobar la modificación de la fracción IV al artículo 48 de laestatal, fue impugnada por una demanda de acción de inconstitucional ante laLo anterior debido a que lainterpuso el 11 de junio de 2018 la acción de inconstitucionalidad, la cual sustenta que ladel personal médico y enfermería limita el derecho a la salud a la población yPor ello, la demanda advierte que “en atención a la figura de la objeción de conciencia el personal médico y de enfermería del Sistema Nacional de Salud está en posibilidades de rehusar o negar la prestación de cualquier servicio de salubridad previsto en la Ley General cuando se vean afectadas sus convicciones éticas o religiosas”.Fue el 11 de mayo de 2018, cuando el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó esta reforma con la que se adicionó al Artículo 10 Bis de la Ley General de Salud.Por lo que, el ministroadmitió la acción de inconstitucionalidad y ordenó notificar a los Poderes Ejecutivo y Legislativo para que enviarán su informe de contestación de la demanda que aún está en estudio.Además, la CNDH también solicitó que la objeción de conciencia debe estar regulada, pues no puede constituirse como un mecanismo dede las personas.Cabe mencionar que el pasado 15 de octubre, el Congreso de Nuevo León aprobó la reforma que establece la objeción de conciencia a pesar de que el plazo para la homologación ya está vencido por la acción de inconstitucionalidad.Al respecto, el diputado local de Nuevo León por Partido Encuentro Social, Carlos Leal, afirmó que es mentira que se le negará el servicio médico a la comunidad LGBT y reiteró que todo lo difundido en redes sociales son fake news.“Es una falacia, no es verdad que se le negará el servicio a lao a nadie, es un transitorio que cuando se aprobó el 10bis a nivel federal, se homologa a 180 días, lo de redes sociales son fake news”, afirmó Carlos Leal en entrevista con Oscar Mario Beteta en Grupo Fórmula Asimismo, mencionó que con la reforma a la ley solo se debe respetar la objeción de conciencia del médico para que pueda o no negarse a practicar un aborto.“Con esta ley solamente se debe respetar al médico que se niegue al decidir si realiza uno no, simplemente porque va en contra de su ideología, el médico debe estar para cuidar la vida”, destacó el legislador local.