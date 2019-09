Impugnará PRI ley contra factureras

Ciudad de México.- El PRI presentará una acción de inconstitucionalidad contra el paquete de reformas que equiparan la defraudación fiscal con el crimen organizado, adelantó el presidente nacional de ese partido, Alejandro Moreno.



En conferencia de prensa, el ex Gobernador de Campeche calificó las modificaciones legales impulsadas por el grupo mayoritario en la Cámara alta como terrorismo fiscal.



"Esto es simple y llanamente terrorismo fiscal, porque al final del camino es una medida totalmente desproporcionada", afirmó.



Moreno dijo que si bien el Partido Revolucionario Institucional (PRI) está a favor del combate a la defraudación fiscal, la medida aprobada ayer por el Senado es excesiva.



La reforma, advirtió, afectará la inversión en el País, porque en ningún lugar del mundo se criminaliza la actividad económica.



"Esto va a lastimar la actividad económica y al final del día en lo que ha dejado mucho que desear este Gobierno es en el tema económico; no hay crecimiento económico, no hay generación de empleos y hoy la defraudación fiscal se equipará a crimen organizado o a atentar contra la seguridad nacional", criticó.



Ayer, el Senado de la República aprobó un paquete de reformas que equiparan la defraudación fiscal con el crimen organizado y endurece las penas en contra de las empresas y las personas que expidan o usen facturas falsas.



Alejandro Moreno afirmó que ya están trabajando en un recurso de inconstitucionalidad junto con la fracción priista en el Senado.



"Vamos a presentar, estamos trabajando en ello, una acción de inconstitucionalidad por esta ley que se ha citado. Eso no lo podemos permitir, va a lastimar al sector económico de nuestro País, va a alejar la inversión y a los que más va a lastimar es a los empresarios, a la gente que tiene un trabajo, que puede generar oportunidades de empleo, porque una vez más aleja la inversión. Pareciera que el único fin de este Gobierno es alejar la inversión y que no haya crecimiento", reprochó.