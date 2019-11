Impugnarían ley contra lavado de dinero y extinción de dominio

Ciudad de México.- El pleno de la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Instituciones de Crédito, para establecer un procedimiento que da mayores facultades a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda.



Se aprobó el dictamen en lo general con 308 votos a favor y 141 en contra de la llamada Ley Nieto, con la cual la UIF tendría atribuciones para bloquear cuentas bancarias cuando existan indicios de financiamiento al terrorismo o lavado de dinero y cuando considere que se cometieron operaciones irregulares.



El momento que atoró la sesión fue una reserva a la ley, presentada por la diputada de Morena, Lidia García, la cual se aprobó con 225 votos a favor, 223 en contra y una abstención. Ella planteó que al presunto involucrado en operaciones bancarias irregulares la UIF le debe notificar por escrito de las acciones legales en su contra, así como darle derecho de audiencia.



También propone eliminar la facultad de la Unidad para que pueda promover la extinción de dominio de los recursos presuntamente blanqueados.



Ello derivó en que el líder de la bancada de Morena, Mario Delgado, subiera a la tribuna para exigirle a la presidenta Laura Rojas abrir la votación nuevamente pese a que la panista ya la había cerrado, luego de tres minutos y no dar tiempo a que todos los diputados votaran, según su argumento.



Delgado fue respaldado y acompañado a la tribuna por integrantes de su bancada, acción por la cual también subieron los diputados del PAN, y comenzaron a gritarse y empujarse entre todos.



Mientras, legisladores del PRI, PAN, Movimiento Ciudadano y PRD, le gritaban a Mario Delgado, desde sus curules, “quiere llorar, quiere llorar” y “lo van a regañar”, en tono de burla, en referencia a que no se aprobó en sus términos la reforma legal.



El enojo por parte del grupo parlamentario se debió también a que la propuesta vino de su propia bancada, por la diputada García Anaya, quien está ligada al grupo de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, que dirige Gerardo Sosa, a quien Santiago Nieto congeló cuentas por 151 millones de pesos.



La diputada consideró que no tendrá represalias por parte de su partido, sin embargo, aunque suceda o sea evidenciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el sentido de su reserva es “de buena fe por los ciudadanos”.



—¿Si se enoja el Presidente, porque mañana seguramente la condenan en la mañanera?



—Seguramente me haré famosa.



Tras la toma de la tribuna por Morena y el PAN, la presidenta Laura Rojas declaró un receso de cinco minutos.



Con recesos que duraron cuatro horas, la Mesa Directiva informó que se retomará hoy la discusión de la reserva.



En total la discusión y votación en general duró casi nueve horas, y se pretende que se defina este día si se vuelve a votar o no, como demandó el coordinador de los diputados de Morena.



Otro pendiente que se tendrá que discutir y votar es la reforma al Artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reducción de financiamiento público otorgado a los partidos políticos, por la cual, el grupo parlamentario de Morena, pide que se reduzca a 50% el presupuesto.



Los datos



La reserva impugnada incluye dos palabras:



Previa solicitud del interesado, se le otorgará audiencia para que, dentro del plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al que la UIF de Hacienda y la institución de crédito correspondiente le hubiera notificado por escrito los fundamentos, causa o causas de su inclusión en la lista de personas bloqueadas y manifieste por escrito lo que a su interés convenga.



PRESIDENTE CELEBRA REFORMAS



El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró los cambios constitucionales que se realizaron el martes en el Congreso en materia de consulta ciudadana y la revocación de mandato, y refrendó que la continuidad de su mandato será sometido a votación en 2022.



“Se va a poder consultar a los ciudadanos después de tres años, en mi caso esta consulta va a realizarse en marzo de 2022 y me gustaría que fuese el 21 de marzo de 2022. Se va a preguntar si se quiere que continúe el Presidente o que renuncie, el mismo día; hay que buscar nada más que sea un domingo, yo creo que ya podríamos saber… el 21 de marzo, sábado, es buen día”, comentó.



Refirió que se preguntará a los ciudadanos si quieren que el Presidente renuncie o continúe, pues “así como el pueblo pone, que también tenga la posibilidad de quitar a los malos gobernantes de manera democrática sin el uso de la fuerza”, dijo.



Durante su conferencia matutina, López Obrador celebró los cambios que se aprobaron ayer, entre ellos, que el Presidente de la República pueda ser juzgado por cualquier delito.



El jefe del Ejecutivo federal resaltó que este cambio es inédito debido a que anteriormente “había impunidad constitucional” y sólo se le podía juzgar por traición a la Patria.