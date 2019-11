Impulsan reforma para castigar crímenes de odio

Saltillo, Coah.- En el Congreso del Estado se realizó la Segunda Mesa Interinstitucional del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio Contra Personas LGBT en México, para impulsar la reforma al Código Penal que tipificaría el homicidio transfóbico y el transfeminicidio.



Actualmente no hay un registro preciso de esos delitos, explicó la diputada Claudia Isela Ramírez Pineda, autora de la iniciativa, puesto que las autoridades los clasifican como crímenes pasionales y en ocasiones no atienden a la identidad de género, solamente señalan que la víctima era hombre o mujer.



“Tenemos una iniciativa pendiente de dictaminar que se presentó en septiembre. Esta iniciativa pretende tipificar los crímenes de odio; actualmente el Código Penal contempla los crímenes por preferencia sexual, pero no se tipifican, no se especifican cuáles son las preferencias sexuales”.



“Esto ayudaría mucho para obtener un registro muy claro de los crímenes que se cometen por odio contra bisexuales, transexuales, homosexuales, etcétera”.



Este tipo de asesinatos se manejan como crimen pasional, incluso cuando asesinan a un transexual, no se le registra como mujer, sino como hombre, por ejemplo.



“Queremos que se pueda tipificar como la gente se siente identificada, por identidad y por género, que sí se pueda hacer esa distinción para que llevemos un registro preciso de los asesinatos por odio. México ocupa el segundo lugar a nivel mundial en crímenes de odio”.



A la reunión de trabajo asistieron representantes del Tribunal Superior de Justicia, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Comunidad San Aelredo y diputadas locales.



El Observatorio Nacional de Crímenes de Odio Contra Personas LGBT en México reporta que las agresiones contra la diversidad sexual van en aumento, por lo que pretende prevenir y erradicar esa violencia, así como garantizar justicia para las víctimas y sus familias.



Asimismo, que se reconozca su orientación sexual e identidad de género. Ramírez Pineda subrayó la importancia de trabajar en pro de la inclusión y evitar la discriminación y marginación de estos grupos sociales.