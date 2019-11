Impulsan tradición pulquera en Ciudad de México

Ciudad de México.- Para que la tradición no se pierda, el Gobierno capitalino organizó una fiesta pulquera.



Música, teatro, comida y muchos curados y pulque blanco se disfrutaron en el Museo de los Ferrocarrileros.



"Me gusta dese hace años y mi mamá trabaja aquí en el museo y llevo dos años viviendo a la feria y me gusta todo lo que hacen, la comida que venden y pues yo invito a la gente a que venga a probar”.



"Se ha perdido la tradición un poco porque las pulquerías han desaparecido y yo veo que luego a la gente joven sí les gusta (...) ojalá y no se pierda esa tradición”.



Las autoridades buscan crear un relevo generacional para que no se pierda la tradición pulquera.



"Este evento tiene por finalidad crear el relevo generacional en las pulquerías que los jóvenes tomen la estafeta de los viejos pulqueros para que las pulquerías no mueran ni la industria pulquera”.



La Fiesta de las Pulquerías Tradicionales continuará este domingo de las 10 a las 17 horas en el Museo de los Ferrocarrileros, muy cerca de la Basílica de Guadalupe.



Con información de Excelsior