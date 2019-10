IMSS ampliará servicios de consulta externa y cirugías

Ciudad de México.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) incrementará sus servicios de consulta externa y de cirugías para acabar con el rezago que tiene de atención a los derechohabientes, aseguró Zoé Robledo, director de esa dependencia federal.



"El presupuesto 2020 contempla la contratación de 10 mil 794 nuevas plazas, de las cuales 5 mil 196 son para esta nueva estrategia de hospitales de tiempo completo, la cual nos permitirá usar la infraestructura actual a su máxima capacidad”, afirmó Robledo en la clausura de la 110 Asamblea General del Instituto.



Robledo explicó que existen consultorios donde no se da servicio los fines de semana y quirófanos que no se utilizan por falta de especialistas.



La intención es pasar de 19 mil cirugías que se realizan los fines de semana a 64 mil; y de 521 consultas generales o de especialidad a 898 mil.



Para ello se habilitarán 36 unidades de medicina familiar que darán consulta todos los días de la semana, y 37 hospitales.



"Esto, si lo pusiéramos en términos de infraestructura equivaldría a construir 60 unidades de medicina familiar de diez consultorios, y ocho hospitales de 144 camas. Creemos más en la gente que en los contratos”, explicó.



Ante el presidente Andrés Manuel López Obrador y funcionarios del sector salud, el titular del IMSS enumeró que las delegaciones del Instituto serán sustituidas por Oficinas de Representación cuyos titulares serán seleccionados por examen de colocación y su lugar de trabajo se decidirá mediante una tómbola.



Además, ya no se permitirá que se inicie la construcción de clínicas u hospitales que queden en obra negra.



"Si se presupuesta es porque se va a hacer, si se va a hacer es porque se necesita, y no se inaugura ningún hospital hasta que no se tenga toda la plantilla, todo el equipo necesario, los servicios necesarios y las vialidades necesarias para que entre en operación”, enfatizó.



El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que el sector salud y en especial el IMSS se plantearán tres directivas: garantizar el abasto de medicinas; mejorar la infraestructura; y tener suficiente personal y dar base laboral al personal eventual.



El IMSS, dijo, es la institución de salud que mejor salió librada de la degradación del sector salud durante el periodo que calificó de “neoliberal”.



"Ahora que queremos inaugurar una etapa nueva en la prestación d ellos servicios de salud y que se garantice, como lo establece la Constitución, el derecho del pueblo a la salud, nos vamos a apoyar en esta institución, en el IMSS, que tiene experiencia, profesionalismo y presencia en todo México”, reiteró el titular del Ejecutivo.



A la asamblea del IMSS acudieron la totalidad del gabinete de salud, los secretarios de Hacienda, Función Pública, Trabajo, Bienestar, Cultura y Economía; y los gobernadores de Hidalgo y de Nayarit.