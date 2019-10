INAI ordena informar en qué gastó Anaya 6 mdp

Ciudad de México.- El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Cámara de Diputados transparentar todos los documentos en los que se compruebe en qué gastó 6 millones 743 mil pesos Ricardo Anaya, cuando fue diputado del PAN y era presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro.



Al analizar un recurso de revisión interpuesto por un ciudadano inconforme con la respuesta que le entregaron en la Cámara de Diputados, la cual no le proporcionó los documentos, sino sólo el monto del gasto ejercido, el comisionado Óscar Guerra Ford propuso al pleno revocar esa respuesta y ordenarle entregar los 677 documentos, correspondientes a las facturas fiscales, comprobantes y recibos generados en el periodo en el que el ex candidato presidencial panista Ricardo Anaya se desempeñó como presidente de la Mesa Directiva en San Lázaro.



Anaya Cortés fue presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del 31 de agosto de 2013 al 6 de marzo de 2014.



Para su gestión al frente de la Mesa Directiva, se le aprobó un presupuesto de 6 millones 928 mil 16 pesos con 35 centavos, de los que ejerció, en ese periodo, 6 millones 743 mil 165 pesos con 69, alrededor del 96 por ciento, de acuerdo con la información entregada por la Cámara de Diputados.



Sin embargo, al no entregársele los documentos que comprueben en qué se ejercieron esos recursos, el solicitante se inconformó.



En respuesta, la Cámara de Diputados le informó, una vez iniciado el recurso de revisión, que podría proporcionarle 677 documentos y que una vez que el ciudadano eligiera en qué modalidad se le entregarían, se haría una clasificación de los datos confidenciales que pudieran existir en esos papeles.



El comisionado Guerra manifestó su desacuerdo con la respuesta, pues dicha clasificación debe realizarse antes de informarle al ciudadano la cantidad de documentos de los que consta la respuesta y ponerlos a disposición en copias o consulta directa, y no después de emitir la respuesta.