Inaugura MARS Foro para la Vivienda Adecuada y Urbanización Sostenible

Arteaga, Coah.- El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís inauguró este día los trabajos del Foro Internacional para la Vivienda Adecuada y la Urbanización Sostenible, evento que se lleva a cabo en coordinación y con el acompañamiento de ONU Hábitat.



Este Foro pretende ofrecer un espacio de diálogo y reflexión para abordar los desafíos existentes para lograr el pleno acceso a la vivienda adecuada bajo condiciones de urbanización sostenible en la entidad, así como generar soluciones innovadoras, con la asistencia y participación de reconocidos ponentes nacionales e internacionales, susceptibles de ser adaptadas e implementadas en Coahuila.



En el inicio de los trabajos del Foro acompañaron al gobernador en el presídium, Eduardo López Moreno, Director Interino de ONU-Hábitat para México y Cuba; Gemma Herlinda Santana Medina, Directora General de la Agenda 2030 de la oficina de la Presidencia de la República; Carlos Martínez Velázquez, Director General del Infonavit, y Jericó Abramo Masso, Secretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial del Estado, entre otras personalidades.



Miguel Riquelme agradeció de manera especial el acompañamiento de ONU Hábitat en la organización del Foro y en el proceso de construcción de un Coahuila más fuerte, con mejor ordenamiento territorial y servicios públicos de calidad para todas las familias.



“Estamos seguros de que las conclusiones de este foro nos ayudarán a afrontar con éxito los desafíos actuales mediante una estrategia integral, y avanzar con nuestro objetivo de hacer de Coahuila un estado líder en política de urbanización sostenible y vivienda adecuada”, manifestó el Mandatario estatal.



Recordó que hace poco más de un mes formalizaron el acuerdo de asistencia técnica con ONU Hábitat, con el propósito de diseñar una estrategia integral de vivienda adecuada y urbanización sostenible en Coahuila, apegada a los principios de la nueva agenda urbana y a los objetivos del desarrollo sostenible.



Indicó, además, que Coahuila se ha caracterizado por sumar los esfuerzos en conjunto con la sociedad coahuilense y con los entes públicos.



“La unidad entre alcaldes y alcaldesas para fortalecer nuestras propias políticas, es fundamental”, dijo.



El Gobernador de Coahuila agregó que hoy no sólo se tiene trabajo de unidad con las alcaldesas y alcaldes, sino con el respeto que merecen, también con los Poderes Legislativo y Judicial para poder avanzar dentro de una agenda de distintos temas que competen al mundo, a México y sobre todo a un estado de avanzada como Coahuila.



“Hoy, Coahuila de nueva cuenta pone un pie al frente dentro del apoyo de organismos internacionales”, mencionó Riquelme Solís, al enumerar las materias y temas en los que la entidad ha ido avanzando, como en Derechos Humanos.



De la misma manera, dijo que Coahuila es uno de los estados más fuertes en México, de los que más aporta al crecimiento económico del País y donde, aunque pueda existir una desaceleración que en el contexto mundial no escapa a nuestro país, en Coahuila continúa la generación de empleos y se mantiene también la mayor formalidad laboral de México.



Dijo además que con la intensa promoción económica que se lleva a cabo de nuestro estado en distintos países, se suman las ventajas competitivas que se tienen, como nuestra ubicación geográfica, estratégica, de conexión directa a la frontera norte; la mano de obra calificada y también el ser la cuarta entidad más segura de México y la más segura del norte del País.



“Esto último nos hace también tener ventajas, como ser el número uno en Inversión Extranjera Directa per cápita; tener el segundo lugar en exportaciones, y ubicarnos en los primeros lugares de los estados que más aportan al PIB nacional”, enfatizó.



Miguel Riquelme indicó que todo este dinamismo económico trae consigo grandes retos para lograr el pleno acceso a la vivienda adecuada para la población bajo condiciones de urbanización sostenible.



“Ha sido Política de Estado el garantizar el derecho a toda familia a la vivienda digna y el acceso de los servicios básicos en condiciones de igualdad en todas las ciudades y localidades de los 38 municipios”, puntualizó Riquelme Solís.



Ene se sentido, recordó que por ello se creó la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Territorial (SEVOT), misma que ha sido fundamental para avanzar en este tema.



Asimismo, aseguró que durante los dos primeros años de su Administración, con estrategias de rehabilitación integral de vivienda y de acuerdo al informe más reciente del Coneval, se ha logrado que más de 19 mil personas mejoraran las condiciones de su vivienda, y que 45 mil 600 coahuilenses más gocen de infraestructura social para su bienestar.



“Estos avances nos ubican también como la segunda entidad con el menor número de personas que habitan viviendas precarias, sólo por debajo de Nuevo León; y como la cuarta entidad con menos personas sin servicios básicos”, subrayó el gobernador Miguel Riquelme.



ONU FELICITA A COAHUILA



Por su parte, Eduardo López Moreno, Director Interino de ONU-Hábitat para México y Cuba, felicitó a Miguel Riquelme Solís y a su equipo por esta oportunidad que les brinda de caminar de la mano con Coahuila en este cambio estructural.



La participación de ONU Hábitat en este Foro es contribuir a que Coahuila sea líder en la implementación de las agendas globales en México, mediante políticas de urbanización sostenible y vivienda adecuada.



La Directora General de la Agenda 2030 de la oficina de la Presidencia de la República, Gemma Herlinda Santana Medina, dijo que lo que se busca es el crecimiento económico sostenible, pero que dicho objetivo no se puede lograr sin que las ciudades se comprometan a una urbanización transformadora, como lo está haciendo Coahuila.



Celebró que Coahuila haya reactivado su Consejo Estatal y que tengan planes muy avanzados en la visión de la sostenibilidad.



“Cerramos filas con ONU Hábitat y con el Gobierno de Coahuila para impulsar las ciudades sostenibles resilientes e incluyentes, en donde pongan a la mujer como un gran actor para el desarrollo”, aseguró Santana Medina.



Por su parte, Jericó Abramo Masso, Secretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial del Estado, informó que el acercamiento con ONU Hábitat fue con el objetivo de crear una agenda de aquí a 2060 de lo que requiere Coahuila para ser de esta entidad un referente nacional e internacional.



Informó que todo el 2020 la ONU Hábitat estará visitando Coahuila para poder hacer el nuevo Plan de Vivienda, Urbanismo y Sustentabilidad que se requiere para combatir el calentamiento global y tener una agenda responsable.



Este Foro Internacional contará con la participación de especialistas de más de 8 países, quienes expondrán los casos de éxito en temas de urbanismo, vivienda sustentable, sostenible, bioclimática y de qué cambios tiene que tomar Coahuila para cada una de sus regiones, que tiene diferentes características.



Coahuila es la única entidad federativa que en estos momentos está llevando a cabo esta iniciativa, que responde a los principios promovidos por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 y la Nueva Agenda Urbana (NAU) de las Naciones Unidas.