Inauguran Foro ‘Coahuila Hacia la Sociedad del Conocimiento’

Saltillo, Coah.- Con el objetivo de difundir los resultados y avances de los trabajos que se llevan a cabo en el estado y en la Región Noreste en torno a la investigación científica, tecnológica y humanista, este día el Gobierno del Estado, a través del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología (COECyT), puso en marcha el Foro Coahuila “Hacia la Sociedad del Conocimiento”.



Este es un foro que permite el diálogo con todos los actores de la sociedad para presentar los avances referentes a las humanidades, ciencia, tecnología y la innovación.



El diálogo se da a través de conferencias, paneles de expertos, talleres temáticos y exposición de carteles de Coahuila, pero también con la exposición de los conocimientos y desarrollo de las tecnologías y la investigación que las universidades, centros de investigación y empresas de la entidad comparten con los asistentes a este foro.



Tres áreas de innovación se abordarán en este Foro Coahuila: la Innovación Social, la Industria 4.0, y el Desarrollo Sostenible.



Higinio González Calderón, titular de la Secretaría de Educación (SE), con la representación del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, mencionó que este foro es un evento de festejo, ya que el Mandatario estatal aplaude los resultados del COECyT y de los centros de investigación de las universidades, y de los que existen en Coahuila y en la región.



“La ciencia, y el desarrollo tecnológico no tendrían ningún sentido si la aplicación de los nuevos conocimientos no se implementa en productos o servicios que beneficien a la población”, dijo el titular de la SE.



De la misma manera, recordó que los resultados en estas ramas son posibles gracias a que Coahuila es fuerte en 3 aspectos fundamentales: los altos niveles de seguridad, su ubicación geográfica y los altos niveles de escolaridad de sus trabajadores y profesionistas.



En seguridad, Coahuila es el estado más seguro del norte del País y el cuarto a nivel nacional, lo que permite que sigan llegando las inversiones y se generen más empleos.



Su ubicación geográfica es envidiable, al tener conexión directa con la frontera norte y los puertos marítimos más importantes del País.



Y debido al alto nivel de escolaridad, la Administración de Riquelme Solís ha dado prioridad al desarrollo de la ciencia y la tecnología, que ya son parte nuestra vida y determinantes para el destino de la humanidad.



Informó además que en Coahuila se están construyendo 2 parques tecnológicos: uno en Saltillo y otro en Torreón.



Por su parte, Mario Valdés Garza, Director del COECyT, en su intervención expresó que la innovación se ha convertido en uno de los principales motores del desarrollo económico del mundo.



Recordó que Coahuila, por conducción del gobernador Miguel Riquelme y de todas las instituciones que hoy conforman la sociedad del conocimiento en nuestro estado, siempre han estado en la vanguardia en los primeros lugares nacionales de la innovación, el avance de la ciencia, la educación y el desarrollo tecnológico.



“Así lo muestran importantes desarrollos en todos los sectores de Coahuila y en los niveles de bienestar de los coahuilenses.



“Aplaudimos las políticas de Coahuila de mantener y consolidar sistemas de innovación locales que generan verdaderos proyectos de parques científicos-tecnológicos implicados en la investigación y la transferencia de conocimientos al tejido económico y a la sociedad en general”, indicó Valdés Garza.



Agregó que el reto es hacer compatibles proyectos operativos inmediatos con otros de mayor complejidad y proyección de futuro, capaces de integrar redes de agentes y grupos multidisciplinarios a largo plazo.



“Atendiendo las instrucciones del Gobernador, informo que estos esfuerzos e iniciativas son parte medular del proyecto de parques tecnológicos, que tiene como objetivo primordial lograr que los próximos 10 años Coahuila se vaya configurando como el centro más importante de México para el diseño y desarrollo tecnológico e innovación, que evolucione la industria maquiladora a un ecosistema de innovación avanzado y competitivo, así como el desarrollo de tecnologías propias y la aplicación y desarrollo de tecnologías 4.0, haciendo con ello pasar de manufactura a la mentefactura”, subrayó el Director del COECyT.



Este foro tendrá la participación de importantes conferencistas y talleristas, como Pedro López Sela, miembro del Grupo Evaluador del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias; Víctor Guadarrama Atrizco, coordinador de Proyectos Estratégicos del Foro Consultivo Científico y Tecnológico; David Barker, presidente de Freamont St. Associates; Germán Bonilla Bermúdez, coordinador Región Centro Bajío Occidente del proyecto Asociación para la Innovación Alemania-México, y Carlos Ross, Center for Global Innovation and Entrepreneurship, de la Universidad de Texas, en Austin.



Estuvieron presentes en el presídium, además, Marcelo Torres Cofiño, diputado presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local; Everardo Durán Flores, Presidente Municipal de Arteaga; Verónica Boreque Martínez González, coordinadora de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso local; Ricardo Sandoval Garza, presidente de Coparmex Coahuila Sureste; Cristobal Noé Aguilar González, ganador del Premio de Ciencia, Tecnología e Innovación Coahuila 2019; Blas Flores González, Director de Fomento Económico del Municipio de Saltillo, y José Sandoval Cortés, representante del Rector de la UA de C.