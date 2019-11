Inauguran monumento por víctimas en El Paso

Los habitantes de El Paso derramaron lágrimas y rezaron durante la ceremonia de inauguración de unLas familias afectadas por el ataque, los empleados de la cadena de autoservicio y otros residentes de la zona asistieron a la inauguración ayer por la mañana al pie del monumento.Llamado, fue construido para honrar a las víctimas. Brilló la noche del viernes por primera vez el viernes y lo hará de manera permanente.Gilbert Anchondo, el padre de Andre Anchondo, quien junto con su esposa, Jordan,, dijo que el monumento era "hermoso", y agregó que los arquitectos y trabajadores habían hecho un buen trabajo.Sin embargo, Anchondo dijo que estar decepcionado de que los nombres de las víctimas no estén en el monumento."Las víctimas y sus familias no serán olvidadas", dijo el, durante la ceremonia."Cuando entramos en la semana de Acción de Gracias, a veces es difícil de soportar, especialmente si has perdido a un ser querido", dijo Margo.Pero el edil también señaló "cuán notablemente resistentes somos", elogió a losy dijo que los residentes de El Paso y Juárez son únicos.