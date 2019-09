Incendio consume vivienda

Acuña, Coah.- Pérdidas totales se registraron en una vivienda del ejido Calles, municipio de Jiménez, Coahuila. Las autoridades que acudieron a tomar conocimiento confirmaron que no hubo personas lesionadas.



Este incidente se suscitó la tarde del sábado, desconociéndose hasta el momento las causas que originaron el incendio de esta vivienda propiedad de Rosa Elena de la Rosa, de 43 años.



La vivienda estaba ubicada en la manzana 17 y al momento que inició el fuego vecinos del sector solicitaron la presencia del Departamento de Bomberos, quienes hicieron su viaje desde esta ciudad hasta aquel rancho.



Al llegar ya no pudieron hacer nada, solamente controlar la situación.



Como se dijo, el fuego consumió en su totalidad todos los muebles existentes en el interior del domicilio afectado. También la construcción sufrió daños en más del 80 por ciento.



Las autoridades habrían de investigar cómo dio inició el incendio, aunque no se descarta algún posible cortocircuito en el cableado eléctrico.





SINIESTRO



17 la manzana del ejido Calles donde se ubica la vivienda



80% sufrió daños la estructura del domicilio



43 años tiene la propietaria, Rosa Elena de la Rosa