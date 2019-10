Increíble que maestros no aguanten tres quincenas sin cobrar: secretario de Educación

"Es increíble que un grupo de maestros no pueda aguantar sin cobrar 3 quincenas" declara el secretario de Educación de #Tabasco, Guillermo Narváez Osorio (@narvaezosorio) durante una reunión con educadores. pic.twitter.com/xSEV2TYuVY — XEVA TABASCO (@XEVATabasco) 16 de octubre de 2019

Del 2001 al 2019 hay 18 años de diferencia, en donde al parecer no se ha vuelto eficiente el proceso de contratación, no justifiquemos algo que esta mal, en la actualidad pedirle a alguien trabajar 3 quincenas o 3 meses es algo ridículo! — Adious Moder F(@AlfaMaikFoxtro) 17 de octubre de 2019

No, no hay error, si les pagan en 3 quincenas entonces en vez de tirarle reclamos al secretario @narvaezosorio deberían felicitarlo por la gestión que hace, y si no, ya está más que dicho por varios en este twitt el tiempo administrativo que tarda la alta y programacion — Luis Alfredo (@abogadoLalfredo) 17 de octubre de 2019

En días pasados durante una reunión con educadores, el, Guillermo Narváez Osorio fue captado criticando la actitud de maestros a los cuales les deben tres quincenas.Ha decir del titular de la, hay un grupo de docentes que ingresaron el pasado 16 de agosto y no han recibido el pago de sus quincenas por lo cual pretendenNarvaéz Osorio preguntó a los asistentes en la reunión 'cuántos de ustedes que entraron tardaron en cobrar?', a lo que le responden ‘uuuhh, tres meses, seis meses'.El funcionario respondió: 'y los señores no pueden aguantar tres quincenas, ¡entonces!, es increíble (...) Es que a veces no lo entienden, les juro'.El material recibido porfue compartido en redes sociales, donde usuarios calificaron como 'mala actitud' del secretario de Educación, pues consideraron queOtros señalaron que es 'normal' esperar a que después de ser contratados, la dependencia les haga sus pagos correspondientes.De momento,no ha dado declaración al respecto, ni la SETAB.Cabe mencionar que el adeudo a maestros, corresponde a quienes fueron contratados iniciando el actual ciclo escolar, tanto de nuevas plazas y de contrato.