Indaga UIF a Ruiz Esparza por OHL

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) indaga posibles actos de corrupción que involucrarían al ex Secretario de Comunicaciones y Transportes Gerardo Ruiz Esparza con la constructora OHL.El titular de la UIF, Santiago Nieto, confirmó que el ex funcionario del Gobierno de Enrique Peña Nieto está bajo investigación."Está siendo investigado en este momento", confirmó.Tras participar en una reunión del Gabinete con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, Nieto dijo que también se indaga, en colaboración con la Secretaría de Turismo, posibles desvíos de recursos del Consejo Mexicano de Promoción Turística.Agregó que la UIF colabora con la Secretaría de la Función Pública (SFP) para investigar casos de corrupción de servidores públicos de este Gobierno.El funcionario sostuvo que tiene el respaldo del Presidente López Obrador en sus investigaciones.Indicó que, en el caso del ex líder petrolero Carlos Romero Deschamps, la UIF presentó ante la FGR dos denuncias por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.Afirmó que no se han congelado sus cuentas, pero que la Unidad se encuentra acopiando información en el ámbito internacional.