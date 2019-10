Indescifrables y costosos: los Blackberry del CDS que hundieron al Chapo

“La comunicación estaba completamente encriptada, de un teléfono a otro (…) Es muy difícil rastrear la llamada”, explicó el hacker sobre el sistema que le vendió al cártel.



El plan les funcionó para capturar y enjuiciar en Estados Unidos al narcotraficante más buscado. Para poder atrapar al exjefe del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán, las autoridades necesitaron primero pescar a Vicent Ramos, director ejecutivo de la compañía Phantom Secure, luego cayeron sus peligrosos clientes.Operadores del Cártel de Sinaloa en California, integrantes de bandas de motociclistas en Australia, un exjugador de fútbol americano que era el jefe de una red que traficaba grandes cantidades de droga a varios países y hasta un funcionario canadiense acusado de espionaje.Con el afán de expandir su empresa especializada en comunicaciones secretas para grupos criminales, Ramos se reunió en febrero de 2017, en Las Vegas, Nevada, con uno de sus “clientes potenciales”. Sabía que eran narcotraficantes interesados en un sistema de comunicaciones seguro para hablar sobre sus negocios, transacciones y asesinatos. Lo que él no sabía es que en realidad eran agentes colectando evidencias en su contra.El director de Phantom Secure ganó alrededor de USD 80 millones vendiendo celulares Blackberry encriptados al Cártel de Sinaloa, según reporta Univision. En la carpeta de investigación consta que por medio de esos teléfonos los jefes del cártel conversaron sobre cargamentos de droga, homicidios, sobornos, y demás actos delictivos.Desde hace nuevo años, el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) sabía que la cúpula del Cártel de Sinaloa usaba al menos unos 100 teléfonos Blackberry. Sin éxito, intentaron numerosas veces infiltrarse en el software para lograr penetrar en sus comunicaciones. Durante esos años “El Chapo” habló cómodamente y con “seguridad” sobre sus negocios ilícitos con funcionarios corruptos, su esposa Emma Coronel, con sus amantes y hasta con Kate del Castillo, la actriz mexicana, que según versiones fue partir de que tuvo comunicación con el capo comenzaron a tener las autoridades indicios de sus paradero.Del Castillo ha comentado en entrevistas que un miembro del cartel de Sinaloa le entregó un Blackberry con el cual ella se comunicaba directamente con “El Chapo’”Guzmán después de su segunda fuga en 2015. Después ella y el actor Sean Penn visitaron al capo en la sierra de Sinaloa.Ni siquiera los expertos del FBI han podido descifrar estos mensajes secretos, que se apoyan en servidores instalados en otros países. Hasta la fecha, una manera efectiva para infiltrar a los criminales que los usan es ponerles trampas a los técnicos que los manejan.Sin embargo, fue Christian Rodríguez, un hacker colombiano quien ayudó a las autoridades volviéndose un informante. Rodríguez vendió por USD 500.000 esos teléfonos al cártel y él mismo fue hasta la sierra de Sinaloa para explicarle a “El Chapo” y a su gente cómo utilizar los Blackberry modificados.Agentes antidrogas les pusieron una trampa al hacker colombiano. Fue en el 2010 cuando citaron a Rodríguez en un hotel de Manhattan, se hicieron pasar por un capo que quería comprar sus servicios, todo quedó grabado en video y audio, así, a cambio de no meterlo a la cárcel se convirtió en informante.Rodríguez fue testigo en el juicio de Guzmán Loera. En una corte federal en Brooklyn, dijo que entre 2011 y 2013 trabajó para el FBI, enviándoles unas 1.500 conversaciones comprometedoras, de las cuales, alrededor de unas 200 participó “El Chapo”.Fue uno de los golpes más duros que recibió el mafioso sinaloense durante su proceso judicial: los audios y mensajes de texto que recopiló Rodríguez se mostraron al jurado y lo hundieron legalmente.Rodríguez explicó que cada miembro de la organización criminal tenía una extensión de tres números para que pudieran comunicarse entre ellos, incluyendo al exjefe del cártel, además podían realizar llamadas a otras líneas y navegar por internet sin dejar rastro.Por días el colombiano experto en sistemas de comunicación testificó en la corte contra Guzmán Loera. El ahora testigo protegido por el gobierno de los Estados Unidos dijo que en una ocasión escuchó cuando ordenaron su ejecución, fue entonces cuando huyó a los EEUU.El FBI le pagó casi USD 500,00 por sus servicios y la Fiscalía Federal desestimó los cargos en su contra, le permitió conservar sus bienes y hasta le condonó una acusación por evasión fiscal.El exjefe del Cártel de Sinaloa, Jaoquín “El Chapo” Guzmán, ahora purga una condena a cadena perpetua en la prisión más segura de EEUU, la ADX Florence, en Colorado.Los motivos por los que “El Chapo” Guzmán le regaló un BlackBerry a Kate del CastilloLuego de la captura de Joaquín “El Chapo” Guzmán, trascendió que tuvo un encuentro con los actores Sean Penn y Kate del Castillo. Hace más de tres meses, el gobierno de México logró interceptar un intercambio de mensajes entre el narcotraficante y la actriz.En los mensajes previos al encuentro, «El Chapo» se mostró muy atento y expectante por la visita de Kate. Le prometió que la iba a cuidar más que a sus ojos y le dijo que la quería mucho. También le expresó que la esperaba con ansiedad y que es la mujer «más buena de este mundo y la más inteligente».En los últimos días, se supo que el teléfono que Guzmán le regaló a la actriz fue un BlackBerry Z30. Pero, ¿por qué el narcotraficante optó por obsequiarle ese celular?De acuerdo a lo que publica Milenio, la orden fue clara: había que comprarle un teléfono moderno y “en color de mujer”. El modelo fue elegido por los abogados de “El Chapo” para que sirviera como medio de comunicación con Kate.Se optó por ese teléfono porque es el que prefieren las personas con mayor necesidad de seguridad en el mundo. Por ejemplo, el presidente estadounidense, Barack Obama, es usuario de la compañía desde que llegó al poder en 2008. El periódico mexicano recuerda que, pese a la insistencia de su staff por cambiarse a otro teléfono, el jefe de Estado sólo confía en el equipo de la marca aprobado por su personal de seguridad.Lo que ocurre es que el sistema operativo de BlackBerry es reconocido por ser uno de los más seguros del mercado gracias a sus sistemas de encriptación. Es que esta marca controla su sistema desde el principio hasta el fin y eso la diferencia de otras.El hacker canadiense Vicent Ramos no tuvo la misma suerte que Christian RodríguezRamos no tuvo las mismas concesiones que el hacker colombiano. Un juez federal en San Diego, California, lo sentenció a nueve años de prisión y le ordenó regresar los USD 80 millones que obtuvo trabajando para el crimen organizado.Cuando se enteraba de que uno de sus celulares estaba en manos de las autoridades, destruía las conversaciones que habían quedado registradas. Sus servidores estaban en Panamá y Hong Kong.Pero cuando un agente federal logró obtener uno de los teléfonos que Ramos había vendido a un narcotraficante de alto perfil, su carrera delictiva comenzó a derrumbarse. Entonces se armó un expediente en su contra, que se sumó a la charla videograbada que sostuvo con agentes encubiertos en Las Vegas.Ramos fue arrestado en Bellingham, Washington, en octubre de 2018. Su caso fue considerado el primero de su tipo en este país. El FBI cree que al menos 7.000 dispositivos de su empresa estaban en uso cuando lo pusieron bajo custodia.Con información de Infobae