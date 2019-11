Indigente llora frente a su perrito muerto que fue atropellado

Morelia.- Don Raúl, un señor indigente, tuvo una perdida muy dolorosa, pues su único amigo, el que siempre lo acompañaba, fue atropellado por alguien sin corazón, dejandoló muy triste.



El hombre sin hogar tenía un perrito que era su fiel compañero, lamentablemente este murió al ser atropellado, en redes han circulado fotos donde se pueder ver a don Raúl llorando frente al cadaver de su amada mascota.



Enfrente del cuerpo del perrito de nombre Solovino el señor Raúl le lloraba desoconsolado, el atroz hecho sucedio en una avenida de Michoacán.



Solovino era cuidado y amado por su amo, quien le compraba comida con el poco dinero que podía conseguir haciendo trabajos.







Meses atrás Solovino se había perdido y su amado amo empezó a buscarlo, puso letreros donde pedía que se lo regresara.



“Si tiene a mi perrito por favor regresamelo porque es el unico amigo que tengo, en nesio como mula pero noblre y fiel como solo un perro lo es. No lo maltrates. Gracias."



Por fortuna aquella vez el perrito volvió a brazos de su amado amigo, el señor Raúl, en fotografías se ve como ambos adoraban estar juntos.







Ahora que Solovino no esta se ha lanzado una campaña para ayudar al que fue su amo y amigo en vida, piden ropa y alimento para él.



El restaurante El Pirata, donde ha trabajado don Raúl estará recibiendo los donativos para él, ya que siempre anda por esa zona, la dirección del lugar es Periférico pase de la república #1580 Col. Mirador del punhuato, Morelia, Michoacán, el lugar esta abierto de 10:00 am a 6:00pm.



Internautas dicen que el señor duerme afuera de una farmacia enfrente del restaurante.



Tener una mascota es tener a alguien que te cuidará siempre, alguien que estará contigo en todo momento y te demostrará amor incondicional.









Con información de El Debate