INE multa a Morena con 238.8 mdp

Ciudad de México.- El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó sanciones por más de 585.2 millones de pesos por las irregularidades detectadas en la fiscalización al gasto ordinario que realizaron los partidos políticos durante el 2018.



Sin embargo, desde la presentación de los dictámenes por parte de la Unidad Técnica de Fiscalización las sanciones oscilaban en los 912 millones de pesos, ya que se contemplaban multas por los adeudos de impuestos y por no haber regularizado sus bienes inmuebles.



Cabe señalar que Morena será el partido más sancionado con el 41 por ciento del total, con una multa de 238.8 millones de pesos. En segundo lugar se encuentra el PAN, aunque las irregularidades derivaron en una multa de 68.2 millones de pesos.



Por su parte, al PRD se le impuso una sanción de 65.5 millones de pesos, seguido del Partido del Trabajo con 56.9 millones de pesos y el PRI con 56.3 millones de pesos; en tanto que a Movimiento Ciudadano se le impuso una sanción por 37.6 millones de pesos.



El Partido Verde, por otra parte, deberá pagar una multa por 28.6 millones de pesos; mientras que Nueva Alianza a pesar de haber perdido el registro fue sancionado por 13.6 millones de pesos.



En su oportunidad el consejero presidente, Lorenzo Córdova Vianello, aseguró que en 20 años, la fiscalización electoral se ha convertido en el diseño de la democracia mexicana y no sólo una herramienta para la rendición de cuentas.



Frente a ello, consideró que es necesario que esta fiscalización no sea vista desde una lógica punitiva, sino más bien con una lógica de transparencia y de fortalecimiento de los propios partidos políticos.



Con información de Milenio