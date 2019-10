INE pide a TEPJF precisar periodo de gobierno de Bonilla

El(INE) pidió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que precise “sin medias tintas” si el periodo que gobernaráserá de dos o de cinco años.El consejero presidente Lorenzo Córdova dio a conocer que presentaron un juicio electoral ante la, para que la máxima autoridad jurisdiccional electoral del país haga una acción declarativa sobre el tiempo que durará la gestión del próximo gobernador bajacaliforniano, informó“En otras palabras, estamos abriéndole la puerta para que el Tribunal, que ya validó la elección, que echó por tierra en su momento todos los recursos para intentar extender, una vez que el juego electoral estaba en curso, el mandato del gobernador, que tenga la oportunidad de defender sus resoluciones y restablecer no solamente el orden legal con el cual se llevó a cabo su elección, sino también defienda la voluntad de los bajacalifornianos que votaron el 2 de junio para elegir un gobernador por dos años y no por cinco”, manifestó en entrevista radiofónica.Indicó que también recurrirán ante la: “Además del recurso que presentamos ante el Tribunal Electoral, vamos a presentar recursos ante la Suprema Corte de Justicia, no vamos a dejar ningún resquicio jurídico”.Córdova expresó su confianza en el papel del máximo tribunal del país como salvaguarda del orden constitucional y democrático, pues dijo que es “nuestra válvula última de seguridad”, y aseguró que tiene la certeza de que “no se va a doblegar”.Comentó que a pesar de que en materia electoral se busca resolver los recursos antes de la toma de posesión, para que se determinen los temas antes de un acto consumado, en este caso no aplica, porque no existe duda del triunfo electoral de Bonilla.Estimó que la Suprema Corte no resolverá antes del 1 de noviembre, pero subrayó que lano implicará ninguna consumación.