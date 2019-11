Inés Sainz es despedida tras ser diagnosticada con cáncer de mama

"Conocieron que tenía cáncer, se esperaron a que terminara un trabajo que tenía con ellos que era mandar una nota de prensa anunciando sus productos y, dos días después, me despidieron", dijo Inés a El País.



“En todos mis contratos específico en una cláusula que para rescindir de mis servicios hay que avisar con un mes de antelación, y ellos no lo hicieron", indica señalando que fue el mismo día que la operaron cuando le comunicaron a su abogado que dejaban de contar con ella. Sainz explica que la firma lo niega y aseguran que si fuese cierto les hubiese demandado. "No lo hago porque son 1.000 euros y, aunque son míos, no me merece la pena meterme en abogados y denuncias y dedicar a este asunto tiempo y gastos", dijo Inés.

“Le he estado dando muchas vueltas y mi madre me educó como señora, así que no diré la marca. Eso que ganan. Pero no quiero destruir la reputación de una familia que sé que tiene una hija y ellos no han tenido en consideración la mía, pero yo estoy en rollo paz y amor".

