Influencer presumía de vida de lujo, pero vivía en un ‘cucarachero’

Una casera desenmascaró a una influencer quecuando mostró públicamente el abandono y suciedad en la que la joven mantenía su apartamento.Lisa Li es conocida en China como, o "celebridad de internet", en el popular sitio de microblogdonde tiene más de 1.1 millón de seguidores.Su cuenta, como la de muchos jóvenes influyentes chinos, es un radiante catálogo de aventuras de viaje, fiestas y experiencias gastronómicas.Pero desde que la propietaria del departamento donde vive, la señora Chen, le dio a los medios un recorrido por su vivienda en la ciudad de Xi'an, la mujer se hizo aún más famosa y no precisamente por su vida glamorosa que presumíaen restaurantes y otros espacios de distracción, sino por el basurero que tenía su casa.Cansada del desorden en el apartamento que habita de Xi’an, al norte de China, la propietaria del inmuebleen el ciberespacio.De acuerdo con un reporte del, la mujer denunció que incluso expertos en limpieza se han negado a ofrecer sus servicios debido al caos en la unidad, y agregó que su inquilina debía miles de yuanes en facturas de servicios públicos no pagadas.La dueña dijo que no tuvo otra opción que contactar a la policía y denunciar el daño a su propiedad y los servicios no abonados.Luego de que el video se hiciera viral, la inquilina grabó un video en el que se disculpa con la casera y se compromete a limpiar todo el reguero.Sin embargo, ya el daño en la opinión pública está hecho con miles de comentarios de usuarios tildando de “falsa” a la influencer.