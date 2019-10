Infonavit firma convenio en beneficio de los trabajadores

“Hoy el Infonavit enfrenta enormes retos que son producto de errores y malas decisiones del pasado, los juicios masivos, el rezago de escrituración son ejemplo de ello, pero los invito a trabajar juntos para poner el derecho al servicio de la sociedad”, subrayó Carlos Martínez.

Ely elfirmaron un convenio de colaboración, con la presencia como testigo de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.El acuerdo, permitirá regularizara personas afectadas por casos de juicios masivos, abatir el rezago de entrega de escrituras para créditos otorgados entre 1972 y 2007, así como fortalecer la prestación de servicios notariales con descuentos para los derechohabientes del Instituto.“Su labor como notarios no se limita a escriturar casas e inscribirlas en el, ustedes son, sobre todo, una fuente inconmensurable de confianza para los acreditados… tengo que ser muy claro, el Colegio es y será nuestro principal aliado, no tenemos otro mejor aliado en esta tarea”, destacó Carlos Martínez, director del instituto.Destacó que en el nuevo comienzo del Infonavit este sexenio se colocó al trabajador al centro de todas las acciones bajo tres principios: “no más deudas impagables, premiar el pago cumplido de los acreditados y créditos para todo tipo de familias”.De acuerdo con el Colegio Nacional del Notariado Mexicano anualmente. De 208 a 2019 se han formalizado ante notario 4 millones 539 mil 724 créditos Infonavit, de ellos se ha generado un rezago en la entrega de 16 mil 538 escrituras.El convenio modificaría al establecido en 2017, lo signaron el director del Infonavit, Carlos Martínez, el presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, Armando Prado Delgado y como testigo la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.La secretaria de Gobernación,, afirmó que, en la reconstrucción del tejido social y la disminución de los índices de inseguridad y violencia, la recuperación de los valores familiares es una condicionante para lograrlo.“Y aquí precisamente, nuestro tema fundamental, para combatir al crimen y poder bajar los índices de violencia es la reconstrucción del tejido social a partir de la familia y que más que sea dentro de la vivienda está recomposición del tejido social y este avance a recuperar los valores en la familia”, señaló.Es la vivienda el punto de partida, reiteró, donde se recuperan los valores, se consolidan los lazos familiares y se tiene una, para atajar la inseguridad.De igual forma, dijo, es necesario recuperar el estado de derecho que, aunque se presumía en el pasado no existía.Como parte del convenio de colaboración se ampliará lalo que generará eficiencia y descuentos en el cobro de servicios.Sobre este particular, la secretaria Sánchez Cordero pidió al presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, Armando Prado Delgado, marcaje personal a cada uno de los notarios para que cumplan con su deber y evitar que se generen competencias desleales.“Ni competencias desleales ni tampoco dejar de tener estos marcajes personales y este escrutinio permanentes sobre la actuación de los notarios”, advirtió.