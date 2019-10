Infonavit ‘hace paro’ con cuotas a obreros de GM

Saltillo, Coah.- Ante el paro técnico en la planta Motores de General Motors en Ramos Arizpe, la CTM Coahuila logró que el Infonavit suspendiera el cobro de créditos y aportaciones a los 400 trabajadores afectados.



De acuerdo con Tereso Medina, secretario general del sindicato, el convenio con el Infonavit estará vigente mientras dure el paro de labores.



Aclaró que los operarios tienen un salario de 55% por 100% de las prestaciones. Asimismo, se dejó a su decisión escoger si tomaban sus vacaciones o se les pagaba al 100 por ciento.





HUELGA, SIN ARREGLO



Sobre el estado de las negociaciones entre el sindicato UAW y General Motors en Estados Unidos, Tereso Medina dijo que “siguen igual, las pláticas no avanzan, no tenemos una fecha de cuándo será levantada la huelga… esperamos que se resuelva pronto”.



En cuanto a la demanda de que la armadora se lleve producción de México a EU, indicó que “las declaraciones de los líderes sindicales son muy evidentes que no quieren que los empleos de la armadora salgan, en especial para México… nosotros tenemos fe en que la armadora le siga apostando a México”.





GM, ¿A LA ‘BASURA’?



Cerca de cumplir cuatro semanas, la huelga en GM Estados Unidos puede obligar a los evaluadores de crédito a tomar medidas y acercar a la compañía al estado de basura, según Bloomberg Intelligence.



La compañía tiene más de 100 mil millones de dólares de deuda, mayoría vinculada a su brazo financiero, aunque 2 mil 750 millones se le vencerán en el primer trimestre del próximo año.





SILAO SE REACTIVARÍA PRONTO



Mientras siguen las tensiones con el sindicato UAW en Estados Unidos, General Motors levantaría el paro técnico en Silao, a fin de que sus 6 mil trabajadores retomen la producción para los mercados de Sudamérica y Asia.



Según una fuente cercana, ejecutivos de la empresa se están poniendo en contacto con sus proveedores para reactivar las operaciones, que se detuvieron hace 10 días.



Aunque no hay una versión oficial de GM, es un hecho que una pequeña parte del personal ya regresó y se espera que el resto se reintegre de forma gradual.