Infraccionan 900 automovilistas en una semana

Piedras Negras, Coah.-La directora de Tránsito y Vialidad, Marina Lozano, dio a conocer que tan solo la semana pasada fueron infraccionados 900 automovilistas, lo que demuestra la resistencia de la ciudadanía en acatar el reglamento de tránsito existente y puesto en marcha de manera puntual por la presente administración municipal.



Dijo que la causa principal que provoca las infracciones, es el estacionarse en línea roja como sucedió recientemente frente a la clínica “Especialistas” sobre la avenida Carranza en donde poco más de seis automóviles tuvieron que ser multados.



Pese a este panorama entre los automovilistas, la funcionaria indicó que se trata de una cultural vial que se está creando y que se logrará poco a poco bajo la invitación y colaboración de la comunidad que deben tomar en cuenta que los señalamientos viales se deben respetar, pues no hacerlo puede provocar accidentes generando gastos económicos y hasta la muerte.



“Entendemos esta resistencia de alguna manera porque fueron muchísimos años donde no había una dirección de tránsito, tránsito y vialidad no estaba al pendiente de las vialidades, de los señalamientos, hoy por hoy sí, de acuerdo a las instrucciones del alcalde están los señalamientos, se ha hecho un gran esfuerzo con esta nueva dirección sobre todo para capacitar a tantos elementos que tenemos ahora en la dirección” finalizó.