Ingeniero a los nueve años ¿y después qué?

Un niño de 9 años a punto de graduarse en ingeniería eléctrica”. La noticia la publicaba esta semana la web de La Vanguardia y el protagonista escomo ingeniero en una universidad de los Países Bajos.Un salto académico ahora mismo imposible en España –“ninguna universidad admitiría a un alumno tan precoz”, afirma– pero que es una realidad en otros países “donde nadie corta las alas a estos alumnos con altas capacidades”, añade esta misma mujer, que fue una niña superdotada.Aunque a muchos lectores de La Vanguardia y de otros medios que han publicado la noticia lo que más parece intrigarles en esta historia (al margen de las trabas burocráticas y educativas con los superdotados) es qué futuro aguarda a este menor tras una graduación tan temprana, conocer detalles de la infancia que ha tenido y saber cómo sobrellevan el asunto sus padres.“Es un niño prodigio, pero quizás es demasiado pronto para que haya estudiado una carrera,: ahora sólo le queda estudiar otra y otra... hasta que tenga una edad normal para poder hacer algo con tantos conocimientos. No parece buena idea quitarle su infancia”, escribía un lector en la web de este diario. “Que además de estudiar tenga sus fiestas y distracciones no mentales”, desea otro lector. Y continúa: “Aunque ahora tal vez le parezca que el conocimiento es lo mejor que le puede pasar, los humanos nos podemos saturar, incluso de lo que más nos gusta”.alguna de esas dudas. “Lo que tiene que hacer a partir de ahora Laurent, al que sí le han permitido en los Países Bajos desarrollar en una universidad su alta capacidad, es seguir estudiando”, aconseja.La directora de Mundo del Superdotado sostiene que “lo mejor para ese niño de nueve años es permitirle que se siga formando. Si no le dejaran, con esa alta capacidad demostrada, hay muchos números para que acabe frustrado”.. Ya han anunciado en las numerosas entrevistas concedidas los últimos días que su hijo quiere matricularse en Medicina cuando se gradúe en Ingeniería Electrónica. Y no le van a poner ninguna traba.Respondiendo al lector que se preguntaba cuándo podrá desplegar o poner en práctica ese niño sus conocimientos, Sanz Chacón afirma que “no hay prisa para que Laurent trabaje; aún no le toca, eso ya llegará”. Considera, por otro lado, que nadie ha robado la infancia a ese niño si ha recibido, como así parece ser, “el apoyo necesario y que hay que desplegar cuando se descubren esas altas capacidades”.Y continúa: “Los problemas con esas personas llegan por todo lo contrario; surgen cuando esas niñas y niños se aburren porque el sistema frena su formación y los deja atrapados en un mundo, el de la infancia, que les queda muy pequeño. Es lo que ocurre a diario en nuestro país”, reitera Sanz Chacón.añade esta experta en respuesta a otra de las dudas planteada por los lectores.Alicia Rodríguez Díaz-Concha, presidenta de la Asociación Española para Superdotados y con Talento (AEST), comprende las dudas que siempre generan este tipo de historias entre aquellos que no saben lo que es tener en casa a una hija o hijo superdotado. “Es una preocupación lógica que va ligada a la crianza”, afirma.A las familias que no han pasado por esta experiencia siempre les costará imaginar cómo sería su vida con un Laurent en casa. “Eso es muy normal, pues todo lo que está fuera de la media (en los dos sentidos) tiene sus dificultades”, añade Díaz-Concha. “La preocupación –continúa– no es por tener un hijo prodigio, con talento o con altas capacidades, si no por acertar en las decisiones para que sea feliz”.Dicho esto, la presidenta de la AEST coincide con Carmen Díaz Chacón, en denunciar “la falta de recursos en España para ofrecer a esos menores la atención que precisan”. Y a la hora de repartir culpas nadie se libra de las críticas.“La ayuda educativa es fundamental, pero en nuestros país todo son trabas; la mayoría de profesores no están a la altura al seguir creyendo que rendimiento es igual a buenas calificaciones y los orientadores tendrían que ser en estos casos psicólogos, mientras las ayudas económicas brillan por su ausencia”, afirma Alicia Rodríguez., que en España “más de un cincuenta por ciento de niñas y niños superdotados acaben sumidos en la frustración al negarles los medios necesarios para seguir formándose y progresar”, revela Sanz Chacón.Historias como la de Laurent sólo son posibles y pueden narrarse cuando esos menores con altas capacidades han contado con todo el apoyo que precisan.. “El soporte emocional en el seno de la familia es muy importante”, insiste la directora del Mundo de los Superdotados.