Inhabilitan al ex alcalde Isidro López

Saltillo, Coah.- El Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila inhabilitó por tres meses sin poder ocupar cargos públicos, al ex alcalde de Saltillo Isidro López Villarreal, quien lo dio a conocer en sus redes sociales y expuso su inconformidad ante la medida.



Escribió que durante años habían intentado encontrarle algo y no habían podido, que habían pasado ya dos años desde que dejó la alcaldía y que lo hizo tranquilo, contento y satisfecho con lo que logró. No obstante lo anterior, el TJA lo inhabilitó.



“No estoy de acuerdo con esta resolución ya que en todo momento actué bajo los lineamientos de la ley. Por eso presentaré todos los recursos para hacer valer mis derechos”, escribió Isidro López.