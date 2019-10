Inicia el MUNMX 2019

“Es un honor conocerlos, jóvenes aspirantes, en quienes confío que formarán el futuro del mundo; este tipo de eventos les ayuda mucho a convertirse en pensadores mundiales. En los últimos 74 años el multiculturalismo nos ha salvado de la tragedia de las guerras mundiales y es también por ello que disfrutamos de prosperidad y de avances tecnológicos como nunca antes”, dijo Wartono.

Con la preocupación por la equidad de género, el desarrollo sustentable, la crisis ambiental, la migración, la pobreza, la discriminación y los conflictos territoriales, ayer dio inicio el, en el que participaron unos 500 estudiantes de Prepa Tec de Monterrey.Con la presencia de Cosmas Cheppy Triprakoso Wartono, embajador de Indonesia en México, autoridades de la institución dieron la bienvenida a estudiantes de los campus Ciudad Juárez, Chihuahua, Cumbres, Garza Lagüera, Garza Sada, Laguna, Matamoros, Santa Catarina, Tampico y Valle Alto.Por su parte, tras desear el máximo aprovechamiento de esta actividad, Gilberto Armienta, director general del, adelantó que a lo largo del encuentro, que concluirá este 12 de octubre, se tocarían problemas que afectan al mundo como el hambre, la desigualdad, la contaminación, la pobreza, la salud, la falta de agua y muchos más.“Vivimos en un mundo muy complejo donde todos estos problemas se han vuelto añejos, pero además, cada vez más intrincados, con los que la humanidad ha tenido que lidiar a lo largo de su existencia. Para resolverlos, es necesario tomar en cuenta que tenemos un entorno donde el mundo se encuentra extremadamente interrelacionado, una globalización creciente que nos exige trabajar en forma organizada”, subrayó.Por su parte,, estudiante líder de los organizadores, destacó la responsabilidad de aquellos en una posición privilegiada de hacer el camino más fácil para quienes no tienen oportunidades, pero también pensando en el mundo.“Hay mucho trabajo por hacer, alguien se arrepiente de las cosas que no hizo y no tanto de las que sí hizo, la pena les va a durar unos minutos y la duda toda la vida… Hay que reaccionar al llamado de la responsabilidad social”, externó.Durante la ceremonia de arranque se recordó a activistas como Greta Thunberg, Leonardo DiCaprio, Oprah Winfrey, Nelson Mandela, Bill Gates, Amika George, Ema González y Malala, entre otros líderes globales.Finalmente, Carlos Velázquez, director de la, dijo a los jóvenes que “el mundo está en sus manos, ya tienen el espacio y el conocimiento, muchos de ustedes tienen preparándose varios días para, cuando llegue el momento, dar lo mejor de sí”.