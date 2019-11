Inician operativos para el retiro de ranitidina en Coahuila

“Se concluyó que es u producto que puede ser precursor de algunas situaciones como el cáncer por algunas sustancias que pueda estar contaminado en su elaboración”, explicó el funcionario de Salud. Insistió a la población general que no consuma este medicamento y si aún tiene alguno de estos productos en sus hogares proceda a desecharlo.

“La N-nitrosodimetilamina en concentraciones por encima del límite considerado seguro y durante largos períodos de exposición, puede incrementar el riesgo de desarrollar cáncer”, señaló la dependencia.



“La COEPRIS que es la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la Subsecretaría estatal va a estar difundiendo esta resolución hacia todos los usuarios de este producto a través de la regulación de servicios de salud”, dijo.

Ante la advertencia de la) sobre los riesgos del consumo de ranitidina al detectar que es una sustancia cancerígena, la Secretaría de Salud en Coahuila comenzará operativos de vigilancia para evitar que siga expendiéndose., director del Departamento de Medicina Preventiva en la Secretaría de Salud, señaló que la recomendación es tanto para los médicos para que no receten este medicamento, a las farmacias que no lo vendan, y para los propios usuarios para que eviten su uso.Laera recetada para aliviar malestares gastronitestinales, según los médicos inhibe la producción de ácido gástrico, comúnmente usado en el tratamiento de la úlcera péptica y en el reflujo gastroesofágico.El pasado 5 de octubre, en un comunicado, la Cofepris informó que se encontraba evaluando los riesgos sanitarios a la salud de la población mexicana debido a la posible presencia de la impureza N-nitrosodimetilamina (NDMA) en los medicamentos que contienen ranitidina.Ruiz Pradis indicó que en próximos días las jurisdicciones sanitarias decomenzarán a llevar a cabo operativos para verificar que las farmacias cumplan con el retiro de los productos con la fórmula de ranitidina.Insistió en que los médicos no deben prescribir medicamentos con esta sustancia y sustituirlos por otros productos que puedan aliviar los malestares como es el caso del omeprazol o que contengan sales que puedan combatir las enfermedades digestivas.