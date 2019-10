Inician proceso contra maestro e intendente acusados de violación

Saltillo, Coah.- Con dos horas de retraso dio inicio el proceso penal en contra de Gerardo "N" y Servando "N", acusados de violación en contra de un menor del Jardín de Niños Guadalupe Borja de Díaz Ordaz.



Se trata de la audiencia inicial por la causa penal 1985/2019 que se sigue por el delito de violación impropia por haberse cometido en contra de un menor.



En la audiencia inicial la Juez de Control, María Antonieta Leal Cota, escuchó los alegatos de la representación social quien presentó los datos de prueba para acreditar que la detención de Gerardo "N" y Servando "N", se realizó conforme a la ley.



Tras calificar de legal la detención, esto a pesar que los abogados particulares de Gerardo “N” señalaron irregularidades en la aprehensión de su cliente, la Juez cedió la palabra al Ministerio Público para que se formulará la imputación.



Los fiscales señalaron al maestro de música Gerardo “N” y al intendente Servando “N” que los iban a investigar por el delito de violación impropia, luego que tuvieran suficientes datos de prueba en los que los dos eran señalados como los sospechosos de haber cometido dichos actos.



Finalmente el Ministerio Público solicitó la vinculación a proceso de ambos imputados, sin embargo, los abogados de la defensa pidieron una duplicidad en el término de la investigación y será hasta el próximo lunes a las 12:30 horas cuando se determine el futuro legal de los imputados.



Mientras tanto al ser un delito considerado como grave el que les están imputando, Gerardo y Servando permanecerán internados en el Centro Penitenciario debido a que la Juez les impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa como corresponde en estos casos.



Delito no se equipara a violación



Entrevistado durante la firma de del convenio de colaboración con Chihuahua y Durango, Márquez Guevara señaló que derivado de la carpeta de investigación abierta sobre el caso, se cumplimentaron órdenes de aprehensión en contra de dos personas del sexo masculino, habiendo sido presentados ante el juez de la causa, con el fin de formularles la imputación correspondiente.



El Fiscal dijo que la carpeta de investigación se mantiene abierta, para complementar la información y determinar si hay más personas con responsabilidad en los hechos, o más víctimas en su caso.



Dijo que se trata de un delito grave ya que atenta contra la libertad sexual de los menores y contra la libertad psicosocial de las víctimas.



Márquez Guevara no confirmó que se trate de un delito equiparado a la violación.



Extraoficialmente se supo que de entrada no se equipara a la violación ya que la penetración de las víctimas no se realizó con el miembro viril de los presuntos culpables, sino como un castigo corporal a los menores con un objeto extraño, lo cual se resolverá en las audiencias de los presuntos implicados. (Néstor Gónzalez)