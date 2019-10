Inicios, proyectos icónicos y lo imperdible de Joaquin Phoenix

Ciudad de México.- Joaquin Phoenix es un actor de nacionalidad estadounidense que nació el 28 de octubre de 1974 en San Juan, Puerto Rico.



Phoenix es hijo de John Lee, un carpintero y Arlyn Dunetz es el tercero de cinco hijos que en el pasado vivieron en comunas hippies y luego formaron parte de la secta de los Niños de Dios.



Joaquin Rafael Bottomes el único de los hijos que no tiene un nombre de origen ‘natural’: por esta razón, ya de niño elige llamarse Hoja, manteniendo este nombre hasta los quince años.



Es actual activista social y partidario de The Peace Alliance y Amnistía Internacional, el actor, también forma parte de la junta directiva de la organización The Lunchbox Fund, una organización sin fines de lucro que ofrece comidas a los estudiantes de las escuelas de Soweto todos los días.



Como amante de los animales, el actor de Gladiador forma parte de la organización People for the Ethical Treatment of Animals.



El comienzo de su carrera no fue en el cine, sino en campañas publicitarias y breves apariciones en dos shows de televisión en los que se presentó con su hermano River.



Sin embargo, hizo su gran debut en la pantalla grande en la película Space Camp, filmada en 1986, y su primer papel protagónico en la película Russkies, en 1987.



Sin embargo, el verdadero parteaguas de su carrera fue en el año 2000, pues ese año interpretó al Emperador Commodus en Gladiator, papel que le supuso una nominación a los Premios Óscar y al Globo de Oro como mejor actor de reparto.