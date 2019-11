Insabi: nuevo sistema de salud que sustituye al Seguro Popular

Se aprueba en lo general y en lo particular el dictamen que reforma la Ley General de Salud y la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, en materia de acceso universal a servicios de salud y medicamentos.

Este jueves, elaprobó en lo general y los artículos no reservados el dictamen que consuma la desaparición delpara dar paso a la creación del. Publicase avalaron reformas a la Ley General de Salud y la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, en materia de acceso universal y gratuito a servicios de salud.De acuerdo con el Gobierno de México, para alcanzar el acceso universal a la salud para toda la población es imprescindible transformar e integrar el sector, por lo que el Insabi buscará superar la inequidad, además de mejorar la calidad y eficiencia en la atención, con seguridad y humanismoSerá un organismo descentralizado de la Secretaría de Salud con personalidad jurídica y patrimonio propios, para garantizar servicios de salud y medicinas a la población sin seguridad social.Se basará en cuatro líneas estratégicas: responder a las necesidades en materia de medicamentos y material de curación, personal médico, infraestructura y basificación de personal.El Insabi garantizará que los 71 millones de mexicanos que no tienen servicios de salud tengan acceso a atención médica y medicamentos, de acuerdo con lo propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador.Dará atención médica a las personas que no cuentan con IMSS o ISSSTE y operará con un esquema similar al de estas instituciones.